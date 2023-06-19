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Питерец.ру » Общество » На Большеохтинском кладбище почтили память Рудольфа Фурманова

На Большеохтинском кладбище почтили память Рудольфа Фурманова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На могиле народного артиста России Рудольфа Фурманова был открыт надгробный памятник, прошло памятное богослужение.

На могиле народного артиста России Рудольфа Фурманова был открыт надгробный памятник, прошло памятное богослужение. Память артиста почтил губернатор Александра Беглов, родственники, друзья и коллеги Рудольфа Фурманова.

Губернатор подчеркнул, что Рудольф Давыдович был многогранной личностью. 35 лет назад он создал свой театр – Русскую антрепризу имени Андрея Миронова, в котором работали лучшие режиссёры и артисты. Посмотреть спектакли специально приезжали театралы из других городов. Также Рудольф Фурманов создал и многие годы вел цикл передач «Театральная гостиная».

«Для нас главное, что он был ленинградцем, петербуржцем. Он любил наш город, служил ему и никогда его не покидал», - сказал Александр Беглов.

По инициативе Фурманова была учреждена Российская национальная актерская премия «Фигаро», которая стала одной из самых престижных и почётных наград в театральном мире всей страны.

Губернатор отметил, что многие годы был лично знаком с Рудольфом Давыдовичем. «Его отличала неукротимая энергия и увлечённость. Он всегда был полон новых планов и идей. Больше двух лет его нет с нами. Но он оставил огромное наследие. Мы всегда будем помнить Рудольфа Давыдовича», - подчеркнул Александр Беглов.

Год назад имя Рудольфа Фурманова было присвоено скверу на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной.

Источник: Администрация Петербурга
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