На Большеохтинском кладбище почтили память Рудольфа Фурманова

На могиле народного артиста России Рудольфа Фурманова был открыт надгробный памятник, прошло памятное богослужение. Память артиста почтил губернатор Александра Беглов, родственники, друзья и коллеги Рудольфа Фурманова.

Губернатор подчеркнул, что Рудольф Давыдович был многогранной личностью. 35 лет назад он создал свой театр – Русскую антрепризу имени Андрея Миронова, в котором работали лучшие режиссёры и артисты. Посмотреть спектакли специально приезжали театралы из других городов. Также Рудольф Фурманов создал и многие годы вел цикл передач «Театральная гостиная».

«Для нас главное, что он был ленинградцем, петербуржцем. Он любил наш город, служил ему и никогда его не покидал», - сказал Александр Беглов.

По инициативе Фурманова была учреждена Российская национальная актерская премия «Фигаро», которая стала одной из самых престижных и почётных наград в театральном мире всей страны.

Губернатор отметил, что многие годы был лично знаком с Рудольфом Давыдовичем. «Его отличала неукротимая энергия и увлечённость. Он всегда был полон новых планов и идей. Больше двух лет его нет с нами. Но он оставил огромное наследие. Мы всегда будем помнить Рудольфа Давыдовича», - подчеркнул Александр Беглов.

Год назад имя Рудольфа Фурманова было присвоено скверу на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной.