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Питерец.ру » Культура » Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов

Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Умер худрук и основатель петербургского театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов

Главный редактор петербургского "Эха Москвы" Валерий Нечай уведомил своих подписчиков в Twitter о печальном известии: скончался народный артист России, театральный режиссёр, бессменный художественный руководитель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов. Деятелю культуры было 82 года.

По словам Нечая, в последнее время Фурманов испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Причина его смерти не уточняется.

Фурманов - урождённый ленинградец. С самого детства начал сниматься в кино. В его послужном списке, среди прочего, участие в таких фильмах, как "Собака на сене", "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", "Бандитский Петербург".

"Русскую антрепризу" Фурманов основал в 1988 году. Периодически сам участвовал в постановках: зрителям, в частности, запомнились его роли в спектаклях "Господа Головлевы" и "Плоды просвещения".

Является основателем Российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова "Фигаро".

Фурманов был также советником Александра Беглова - тогда губернатор ещё имел приставку "врио". 

Источник: ЗакС.Ру
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