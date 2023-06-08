Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга.

«Мы очень дорожим этими специалистами, нашими коллегами. Сегодня приехали и на рабочих местах поздравили их с профессиональным праздником. Специалистом по социальной работе невозможно быть не с открытым сердцем, без широкой души. Важно, чтобы эти люди могли себя сохранить, чтобы не было никакого профессионального выгорания, и чтобы их непростой труд всегда был оценен по достоинству», – отметила региональный координатор проекта Инна Бурба.

Вместе с представителями общественного совета движения она посетила социальные учреждения Петроградского и Приморского районов.

Специалист по социальной работе КЦСОН Петроградского района Виктория Кузьмина отметила, что, помогая людям, центр активно взаимодействует с волонтерами. Работают социально-реабилитационные отделения, где оказываются социально-медицинские услуги и проводятся досуговые мероприятия.

«Задача специалиста заключается в выявлении потребностей гражданина в социальном обслуживании, в социальной, государственной поддержке — и максимально качественном оказании этой поддержки. У нас спектр услуг очень большой, мы работаем по индивидуальной программе, жители остаются довольны», – сказала Виктория Кузьмина. Её коллега из Центра социальной помощи семье и детям Приморского района Елена Тимофеева назвала свою работу «сложной, но интересной».

«В этом году у меня появилось новое направление – социальное кураторство семей особой категории. У меня на сопровождении 14 таких семей. Каждый случай – особый. Работаем от души, от сердца. Каждой семье ты стараешься быть хорошим знакомым, чтобы она могла поделиться с тобой своими проблемами», – отметила она.

С прошлого года перед социальными работниками возникли новые профессиональные вызовы и задачи, связанные с курированием семей участников СВО. По этим вопросам с ними активно взаимодействует Центр психолого-социальной поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Возвращение» – общественный проект фонда «Диакония», поддержанный «Женским движением Единой России». Сегодня Центр передал в социальные учреждения города информационные листовки и буклеты, рассказывающие о возможностях программы адаптации и поддержки военнослужащих и их близких.

Координатор программы «Возвращение», председатель регионального общественного совета «Женского движения» Ольга Романова сообщила, что для социальных работников и психологов государственных учреждений Петербурга на площадке общественной организации весной прошли встречи-семинары, которые помогают в профессиональной деятельности.

«Мы выявили те моменты, над которыми нам совместно стоит сейчас работать и где необходимо объединить усилия. Создали чат https://t.me/+RDet6dFI6rZiM2My , в котором специалисты могут запросить поддержку или поделиться полезной информацией по актуальным вопросам. В июле планируем провести собрание по решению социальных и юридических вопросов участников СВО и их близких», – сказала она.

В поддержку самих социальных работников и психологов, для минимизации риска их профессионального выгорания, будут организованы супервизии и дополнительные обучающие мероприятия.