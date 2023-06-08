ента новостей

18:04
Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга
17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
17:25
В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате
17:23
Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится
16:31
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?
16:29
«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения
15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
14:51
Парламенты Петербурга и Иркутской области заключили Соглашение о сотрудничестве
14:48
Экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого» увидят посетители исторических парков «Россия – Моя История» по всей стране
13:41
«Денвер Наггетс» выиграли третий матч финала НБА в Майами, у Николы Йокича – 32 очка и 21 подбор
13:29
В Ленобласти завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»
13:24
Из Петербурга в Севастополь: стартовал второй автопробег «Дорогами Победы»
13:20
Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка в Отрадном
11:05
В Севкабель Порту открывается шахматный клуб
10:59
В Петербурге экипажи катеров Росгвардии получили новую форму одежды
10:55
В Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства отравления школьницы
10:52
В Ленобласти задержали двоих злоумышленников, забивших насмерть человека
10:41
В Сестрорецке поймали грабителя похитевшего два мобильника со стола в кафе
10:30
В Московсом районе задержали подозреваемого в грабеже
10:26
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам 10,3 млн рублей
10:16
В Петербурге задержали троих подозреваемых в грабеже
10:11
В Красносельском районе конфликт у магазина закончился стрельбой
10:05
В Петербурге ищут разбойника, который угрожая пистолетом отобрал чужой автомобиль
09:30
На КАД оперативно устранили последствия крупного ДТП
09:26
10 июня - Открытие обновленного двора "Никольских рядов"
02:04
Наталья Чечина – новый вице-губернатор Санкт-Петербурга: соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов
01:37
Карен Хачанов проиграл 36-летнему Джоковичу и зачехлил ракетку на Открытом чемпионате Франции
20:49
«Пари НН» Сергея Юрана фактически гарантировал себе прописку в РПЛ на следующий сезон, «Факел» обыграл «Енисей» в гостях в манеже – 1:0
18:33
На КАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга

Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Сладкие подарки и теплые поздравления адресовали наиболее активным помощникам в реализации программы поддержки участников СВО «Возвращение»

Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга.

«Мы очень дорожим этими специалистами, нашими коллегами. Сегодня приехали и на рабочих местах поздравили их с профессиональным праздником. Специалистом по социальной работе невозможно быть не с открытым сердцем, без широкой души. Важно, чтобы эти люди могли себя сохранить, чтобы не было никакого профессионального выгорания, и чтобы их непростой труд всегда был оценен по достоинству», – отметила региональный координатор проекта Инна Бурба.

Вместе с представителями общественного совета движения она посетила социальные учреждения Петроградского и Приморского районов.

Специалист по социальной работе КЦСОН Петроградского района Виктория Кузьмина отметила, что, помогая людям, центр активно взаимодействует с волонтерами. Работают социально-реабилитационные отделения, где оказываются социально-медицинские услуги и проводятся досуговые мероприятия.

«Задача специалиста заключается в выявлении потребностей гражданина в социальном обслуживании, в социальной, государственной поддержке — и максимально качественном оказании этой поддержки. У нас спектр услуг очень большой, мы работаем по индивидуальной программе, жители остаются довольны», – сказала Виктория Кузьмина.

Её коллега из Центра социальной помощи семье и детям Приморского района Елена Тимофеева назвала свою работу «сложной, но интересной».

«В этом году у меня появилось новое направление – социальное кураторство семей особой категории. У меня на сопровождении 14 таких семей. Каждый случай – особый. Работаем от души, от сердца. Каждой семье ты стараешься быть хорошим знакомым, чтобы она могла поделиться с тобой своими проблемами», – отметила она.

С прошлого года перед социальными работниками возникли новые профессиональные вызовы и задачи, связанные с курированием семей участников СВО. По этим вопросам с ними активно взаимодействует Центр психолого-социальной поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Возвращение» – общественный проект фонда «Диакония», поддержанный «Женским движением Единой России». Сегодня Центр передал в социальные учреждения города информационные листовки и буклеты, рассказывающие о возможностях программы адаптации и поддержки военнослужащих и их близких.

Координатор программы «Возвращение», председатель регионального общественного совета «Женского движения» Ольга Романова сообщила, что для социальных работников и психологов государственных учреждений Петербурга на площадке общественной организации весной прошли встречи-семинары, которые помогают в профессиональной деятельности.

«Мы выявили те моменты, над которыми нам совместно стоит сейчас работать и где необходимо объединить усилия. Создали чат https://t.me/+RDet6dFI6rZiM2My, в котором специалисты могут запросить поддержку или поделиться полезной информацией по актуальным вопросам. В июле планируем провести собрание по решению социальных и юридических вопросов участников СВО и их близких», – сказала она.

В поддержку самих социальных работников и психологов, для минимизации риска их профессионального выгорания, будут организованы супервизии и дополнительные обучающие мероприятия.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-08-2013, 12:09
Поздравление петербургских строителей с профессиональным праздником
13-11-2020, 18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
12-09-2020, 12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
23-06-2020, 12:31
Волонтёры-медики открыли серию мероприятий «Форма добра»
10-11-2012, 00:47
Полицейских поздравили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти с праздником
2-12-2022, 14:47
«Женское движение Единой России» в Петербурге возглавила Инна Бурба

Происшествия на дорогах

0
147
Вчера, 18:33
На КАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали
0
151
Вчера, 11:22
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
0
138
Вчера, 10:39
На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика
0
146
Вчера, 10:31
В Петербурге в ДТП погиб пассажир такси
Наверх