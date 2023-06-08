Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга.
Вместе с представителями общественного совета движения она посетила социальные учреждения Петроградского и Приморского районов.
Специалист по социальной работе КЦСОН Петроградского района Виктория Кузьмина отметила, что, помогая людям, центр активно взаимодействует с волонтерами. Работают социально-реабилитационные отделения, где оказываются социально-медицинские услуги и проводятся досуговые мероприятия.
«Задача специалиста заключается в выявлении потребностей гражданина в социальном обслуживании, в социальной, государственной поддержке — и максимально качественном оказании этой поддержки. У нас спектр услуг очень большой, мы работаем по индивидуальной программе, жители остаются довольны», – сказала Виктория Кузьмина.
Её коллега из Центра социальной помощи семье и детям Приморского района Елена Тимофеева назвала свою работу «сложной, но интересной».
С прошлого года перед социальными работниками возникли новые профессиональные вызовы и задачи, связанные с курированием семей участников СВО. По этим вопросам с ними активно взаимодействует Центр психолого-социальной поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Возвращение» – общественный проект фонда «Диакония», поддержанный «Женским движением Единой России». Сегодня Центр передал в социальные учреждения города информационные листовки и буклеты, рассказывающие о возможностях программы адаптации и поддержки военнослужащих и их близких.
Координатор программы «Возвращение», председатель регионального общественного совета «Женского движения» Ольга Романова сообщила, что для социальных работников и психологов государственных учреждений Петербурга на площадке общественной организации весной прошли встречи-семинары, которые помогают в профессиональной деятельности.
В поддержку самих социальных работников и психологов, для минимизации риска их профессионального выгорания, будут организованы супервизии и дополнительные обучающие мероприятия.