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Питерец.ру » Общество » Волонтёры-медики открыли серию мероприятий «Форма добра»

Волонтёры-медики открыли серию мероприятий «Форма добра»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Волонтёры-медики открыли серию мероприятий «Форма добра»

22 июня состоялось неофициальное открытие серии мероприятий, направленных на развитие интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении «Форма добра». Первыми получателями бесплатной квалифицированной помощи в рамках проекта стали активисты Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

В рамках Всероссийской акции #МыВместе ко Дню медицинского работника, которая проходила с 18 по 21 июня, петербургские волонтёры-медики совместно с волонтёрами Благотворительного фонда «Фонд продовольствия Русь» подготовили трогательный символический подарок-поздравление для медицинских работников Городской больницы Святого Великомученика Георгия». Акция получилась красочной: чтобы выразить свою искреннюю благодарность за тяжёлый труд всего без исключения медицинский персонала, добровольцы высадили цветы в форме слова «Спасибо». Эту добрую, масштабную акцию запечатлел фотограф проекта «Форма добра».

«Триста пятнадцать бархатцев были посажены волонтерами прямо перед окнами больницы. Это очень порадовало врачей и медперсонал, которые не могли выйти на улицу, но с интересом выглядывали из окон 5, 6 этажа больницы и наблюдали за процессом. Так волонтеры-медики и волонтеры фонда «Русь» в Санкт-Петербурге поздравили врачей с их профессиональным праздником. Фотосъёмка мероприятия, организованная в рамках проекта «Форма добра» очень помогла запечатлеть это яркое и красочное событие», - поделилась Анастасия Роговенко, координатор Петербургского отделения «Волонтёры-медики».

В 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, День медицинского работника является как никогда особенным и значимым событием. По всей стране прошли праздничные мероприятия. Волонтеры-медики, активисты Всероссийской акции #МыВместе, волонтеры Конституции в 85 регионах организовали различные форматы поздравления, а присоединиться к ним мог любой желающий.

Напомним, что проект «Форма добра» реализуется по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

Чтобы задать вопрос специалисту, записаться на консультацию, забронировать помещение или получить бесплатную услугу по фотосопровождению, как это сделали активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», переходите по ссылке https://clck.ru/NswYh

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra

Источник: Форма добра
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