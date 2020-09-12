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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником

В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фёдор Борисов
В Ленинградской области военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником

В Ленинградской области состоялись торжества, посвящённые Дню танкиста. В Красносельской мотострелковой бригаде состоялся масштабный концерт, который провели военные артисты Западного военного округа.

«Ансамбль песни и пояски ЗВО и творческий коллектив окружного Дома офицеров исполнили всенародно любимые песни о героях танкового дела, Великой Отечественной войне и современные композиции, а также восхитили зрителей хореографическими номерами», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Концерт стал частью торжественных мероприятий, в ходе которых состоялся динамических показ огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники. Состоялось награждение лучших танкистов. Военнослужащие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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