В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником

В Ленинградской области состоялись торжества, посвящённые Дню танкиста. В Красносельской мотострелковой бригаде состоялся масштабный концерт, который провели военные артисты Западного военного округа.

«Ансамбль песни и пояски ЗВО и творческий коллектив окружного Дома офицеров исполнили всенародно любимые песни о героях танкового дела, Великой Отечественной войне и современные композиции, а также восхитили зрителей хореографическими номерами», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Концерт стал частью торжественных мероприятий, в ходе которых состоялся динамических показ огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники. Состоялось награждение лучших танкистов. Военнослужащие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.