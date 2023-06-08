В Ленобласти завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Спортсмены, родители 10 детей, хранители вепсского языка и династии учителей со стажем в 157 лет: в Ленинградской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Итоги подвел Региональный организационный комитет при Правительстве Ленинградской области.

«Выражаю благодарность всем семьям ― участникам. В этом году конкурс получил широкое распространение, все семьи замечательные, творческие, активные, уникальные. У конкурса, конечно, есть победители, но это не значит, что какие-либо семьи в Ленинградской области могут быть проигравшими. Главная задача конкурса ― привлечь внимание к традиционным семейным ценностям, к важности рождения и воспитания детей. Семьи в Ленинградской области пользуются огромным уважением, для семей предусмотрены разнообразные меры социальной поддержки ― как из регионального, так и из федерального бюджета. И эти меры ― постоянно расширяются с учетом того значения, которое придается сегодня семейным ценностям на общегосударственном уровне», ― прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева. ― «Желаем победы нашим ленинградским семьям на всероссийском этапе».

В номинации «Золотая семья» победителем стала семья Ивановых Владислава Алексеевича и Натальи Викторовны, Сланцевский район. Стаж семейной жизни Ивановых 33 года. В семье уделяется большое внимание спортивному развитию. Владислав Алексеевич ― кандидат в мастера спорта (лыжный спорт). Пешие и лыжные прогулки, купание в Чудском озере, кроссы и пробеги стали доброй традицией и привычным образом жизни Ивановых.

В номинации «Многодетная семья» победителем стала семья Головых Александра Валерьевича и Ольги Валерьевны, Гатчинский район. Семья воспитывает 10 детей и принимает активное участие в жизни Пудостьского сельского поселения.

В номинации «Молодая семья» победителем стала семья Сандаловых Дмитрия Александровича и Серафимы Васильевны, Всеволожский район. Семья Сандаловых ― молодая многодетная семья. В этой большой и дружной семье, растут трое детей. Семья уделяет большое внимание занятиям спортом. Серафима Васильевна является кандидатом в мастера спорта России по боксу, в 2022 году вошла в резерв женской сборной России.

В номинации «Сельская семья» победителем стала семья Климовых Максима Владимировича и Татьяны Александровны, Лодейнопольский район. Семья Татьяны и Максима решила посвятить свою жизнь малой Родине, а именно деревне Тервеничи. Татьяна Александровна является руководителем детского фольклорного коллектива «Айюшки» и вепсской языковой школы «Дар слова».

В номинации «Семья-хранитель традиций» победителем стала семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны, Всеволожский район. Семья Юзвиков ― звено большой педагогической династии, общий стаж которой составляет 157 лет.

Документы на эти семьи от Ленинградской области будут направлены в Организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года» (г. Москва).

Информация об итогах Всероссийского конкурса будет опубликована на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Справка

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2023 году в восьмой раз. Ежегодно участниками федерального этапа конкурса становятся более 350 семей. Конкурс проводится в целях реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Организаторами конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.