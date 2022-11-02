В Завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции». Данный проект провПетербурге завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции». Данный проект проводится ежегодно. На этот раз он приурочен к 60-летию со Дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России.

Для участия в конкурсе было представлено 40 детских работ. Участниками стали ребята в возрастной категории от 6 - 14 лет, родители которых служат в различных подразделениях полиции СПб и ЛО.

Каждая работа была наполнена искренностью, добротой и талантом. Однако рисунки – это не просто творчество, но в первую очередь желание детей с помощью разных живописных техник передать гордость за своих родителей, их профессиональную деятельность.

Авторы лучших работ будут поощрены Общественным советом ГУ МВД России, а работы-победители направлены в МВД России для участия в финальном этапе конкурса.