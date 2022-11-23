В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей.
Знаками отличия «Слава Матери» наградили 20 мам из 15 муниципальных образований региона, а «Отцовская доблесть» ― 10 пап из 10 районов области. Всего же с 2007 года в Ленинградской области награду получили 431 многодетных матерей, а с 2014 года награду получили 110 многодетных отцов.
Кроме того, сегодня наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года» из Всеволожского района, а также победителей регионального этапа конкурса.
Мероприятие организовано на средства гранта губернатора Ленинградской области.
Справка
Знаками отличия Ленинградской области «Слава Матери» и «Отцовская доблесть» награждаются жители региона, достойно воспитывающие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет. Им также предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.