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Питерец.ру » Общество » В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей

В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей

В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей.

«В Ленинградской области за последние несколько лет количество многодетных семей значительно увеличилось. И все мы понимаем, что главное для нас ― это сильная семья, многодетные родители. В нашем регионе мы сохраняем семейные ценности и традиции, чтим и благодарим мам и пап за ежедневный очень важный труд», ― поздравил со сцены 25 обладателей почетных наград в этом году Николай Емельянов.

Знаками отличия «Слава Матери» наградили 20 мам из 15 муниципальных образований региона, а «Отцовская доблесть» ― 10 пап из 10 районов области. Всего же с 2007 года в Ленинградской области награду получили 431 многодетных матерей, а с 2014 года награду получили 110 многодетных отцов.

Кроме того, сегодня наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года» из Всеволожского района, а также победителей регионального этапа конкурса. 

Мероприятие организовано на средства гранта губернатора Ленинградской области.

Справка

Знаками отличия Ленинградской области «Слава Матери» и «Отцовская доблесть» награждаются жители региона, достойно воспитывающие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет. Им также предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Источник: Администрация Ленобласти
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