В Ленобласти начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года

В области начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года ― дерево-памятник живой природы.

До 29 сентября ленинградцы могут проголосовать за одно из 38 деревьев ― раритетов из разных районов Ленинградской области.

Среди претендентов – дуб в парке усадьбы Олениных во Всеволожске «Приютино», под его сенью гулял Александр Пушкин и липа в селе Рождествено, которую посадили в день помолвки будущих родителей писателя Владимира Набокова.

Дерево – победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года-2023».

Ознакомиться со списком старовозрастных деревьев Ленинградской области и проголосовать можно на сайте организаторов регионального конкурса – комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Справка

Сегодня в Национальный реестр старовозрастных деревьев России включены 9 деревьев из Ленинградской области и 24 дерева носят статус участник программы «Деревья – памятники живой природы».