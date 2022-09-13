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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года

В Ленобласти начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года

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24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Дуб Пушкина или липа Набокова: выбираем «Историческое дерево года»

В области начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года ― дерево-памятник живой природы.

До 29 сентября ленинградцы могут проголосовать за одно из 38 деревьев ― раритетов из разных районов Ленинградской области.

Среди претендентов – дуб в парке усадьбы Олениных во Всеволожске «Приютино», под его сенью гулял Александр Пушкин и липа в селе Рождествено, которую посадили в день помолвки будущих родителей писателя Владимира Набокова. 

Дерево – победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года-2023». 

Ознакомиться со списком старовозрастных деревьев Ленинградской области и проголосовать можно на сайте организаторов регионального конкурса – комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Справка
Сегодня в Национальный реестр старовозрастных деревьев России включены 9 деревьев из Ленинградской области и 24 дерева носят статус участник программы «Деревья – памятники живой природы».

Источник: Администрация Ленобласти
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