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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовал конкурс «Мы за честную Россию без коррупции»

В Ленобласти стартовал конкурс «Мы за честную Россию без коррупции»

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39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области стартовал конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции»

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в Ленинградской области стартовал ежегодный областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».

Основная задача конкурса среди школьников 9-11-х классов, который проводится в регионе шестой раз, воспитание у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению и повышение образовательного, культурного уровня в области противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской активности.

Темы для будущих видеороликов организаторами конкурса определены так:

«Коррупция: проблемы и последствия»;

«Коррупция как проблема нравственного выбора»;

«Будущее без коррупции»;

«Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;

«Противодействие коррупции: история и современность».

Жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно, что позволит продемонстрировать их собственное представление об особенностях проявления коррупции в повседневной жизни и задуматься о ее причинах и негативных последствиях.

Конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по результатам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы. 

По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа ― вручат благодарственные письма. 

Справка

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года –  снимают видеоролики на различные сюжеты. 

В 2019 году конкурс стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Организаторами конкурса выступают Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и ГБУДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей «Интеллект».

Источник: Администрация Ленобласти
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