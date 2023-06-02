В Год команды знаний в Ленобласти впервые прошел слет учителей географии со всего региона.

Детский лагерь «Россонь» объединил 84 участника из 14 районов Ленинградской области. На протяжении нескольких дней команды соревновались в туристических конкурсах, спортивных мероприятиях, краеведческом конкурсе, пешеходной дистанции, спортивном ориентировании и конкурсе туристского быта, применяя свои теоретические знания на практике.

Участники Слета успели не только поучаствовать в соревнованиях, но и сплотиться за общим делом и поделиться профессиональным опытом.

По итогу соревновательных дней в общем командном зачете больше всего наград завоевали участники Волховского, Сосновоборского, Приозерского и Выборгского районов.