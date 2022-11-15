В Ленобласти пройдет профориентационный слет «Областная кадровая школа»

С 16 по 20 ноября в регионе пройдет профориентационный слет «Областная кадровая школа», который поможет молодежи выбрать профессию, ориентируясь на свои способности и таланты.

Слет организован за счет средств гранта Федерального агентства по делам молодёжи и пройдет на площадке Детского оздоровительного лагеря «Алые паруса». Участниками станут 100 молодых людей из разных районов Ленинградской области в возрасте от 14 до 23 лет.

Обучение будут проходить на 6 площадках, каждая из которых посвящена той или иной сфере деятельности. Участников будут сопровождать наставники, которые уже добились успеха в своих профессиях, – они не только поработают с молодыми людьми на площадке слета, но и окажут им поддержку в дальнейшем трудоустройстве или поступлении в учебные заведения. Ребята научатся самопрезентации, составлению резюме, прохождению собеседования с работодателями, тайм-менеджменту и рабочему этикету.

18 ноября на площадке слета пройдет «День возможностей», когда участники встретятся с потенциальными работодателями и ведущими областными и петербургскими вузами. Участников слета ждет «диалог на равных» и деловая игра «Быстрые свидания», которая создаст площадку для неформального общения молодежи с представителями предприятий, бизнеса и учебных заведений.