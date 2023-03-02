ента новостей

20:01
В Ленобласти стартовал образовательный слет молодежного политического актива
19:42
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
19:22
Бывшего главу Киришского района поместили под домашний арест
19:21
В Ленобласти водителя-лихача задерживали со стрельбой
19:18
Решения Беглова привели к еще большей закредитованности Петербурга перед Москвой - СМИ
18:40
Инвестиции в Ленобласть выросли на 12%
18:25
По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай
18:24
В Петербурге ветераны получат денежную выплату к Дню Победы
16:55
В Петербурге активисты партпроекта «Безопасные дороги» провели праздничную акцию «Весна идёт, весне – дорогу!»
16:47
Законы, вступившие в силу в марте
16:40
Хороший знак: как выплата штрафа Apple повлияет на российский ИТ-рынок
15:28
В Кудрово построят новый детский сад
15:12
В Петербурге раскрыто убийство девушки 20-летней давности
14:36
В Ленобласти полицией задержан домушник
14:13
В Красногвардейском районе задержали квартирного вора
13:59
В Ям-Ижоре столкнулись две легковушки и фура
13:29
Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
13:18
В Петербурге у мужчины отобрали со стрельбой автомобиль «Киа Рио»
13:08
В Петербурге задержали подозреваемого в краже
13:05
Исторический парк снижает цену на билет!
13:01
Полицейскими задержан мигрант, подозреваемый в убийстве земляка
11:13
Что с публикацией доходов депутатов?
10:36
Начнется запись первоклассников
09:57
В Сосновом Бору иномарка сбила коляску с ребенком
09:50
Каковы инвестиции в недвижимость
09:48
В Ленобласти 6-летняя девочка получила травмы головы при катании с горки
09:37
SpaceX отправил международный экипаж астронавтов на космическую станцию
09:30
1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
09:26
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня из-за усугубления демографического кризиса
18:23
Петербургские единороссы продолжат борьбу за безопасность пешеходов на тротуарах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовал образовательный слет молодежного политического актива

В Ленобласти стартовал образовательный слет молодежного политического актива

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Молодые политики выступают за сохранение исторической памяти

О командной работе, грантовых конкурсах и борьбе молодежи с фейками: в Ленинградской области стартовал образовательный слет молодежного политического актива региона.

Слет продлится три дня: со 2 по 4 марта в Центре «Молодежный» во Всевололожском районе. 

Участниками слета стали 70 руководителей и активистов местных отделений политических организаций Ленинградской области. Для активистов пройдут образовательные мероприятия по командообразованию, тренинги по работе в социальных сетях и мастер-класс «Эффективные коммуникации». 

Одно из самых знаковых событий слета — запуск проекта «Дневник ветерана. Непридуманная история войны». Подлинные рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинградской области, будут собраны в книгу, которую издадут к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также будут подготовлены видео и аудио-версии книги. Печатная версия будет издана на двух языках — русском и английском. Часть тиража направят в муниципальные библиотеки и образовательные учреждения, а также лидерам западных стран, замеченных в фальсификации истории Великой Победы.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-07-2016, 17:12
Слет лидеров волонтерских движений Санкт-Петербурга
19-09-2022, 18:44
Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания
15-11-2022, 13:46
В Ленобласти пройдет профориентационный слет «Областная кадровая школа»
16-09-2016, 13:59
Слет юных моряков
30-09-2021, 10:44
Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга
16-08-2018, 13:45
Слет лидеров волонтерских движений Петербурга

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 13:59
В Ям-Ижоре столкнулись две легковушки и фура
0
129
Сегодня, 09:57
В Сосновом Бору иномарка сбила коляску с ребенком
0
194
28-02-2023, 09:32
В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын
0
188
28-02-2023, 09:24
На КАД в ДТП двое погибли и пострадал ребенок
Наверх