В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков

Гроссмейстеры, тактики и стратегии – некоммерческая организация «IQ Cup» провела турнир для детей и подростков при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

В соревнованиях участвовали ребята из Всеволожского, Тосненского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского районов области и Санкт-Петербурга. Дети проявили свои спортивные качества и получили ценный опыт, грамоты, медали и призы – игрушки и спортивный инвентарь.

Турнир «IQ Cup – май» прошел по швейцарской системе в 7 туров. Всего в шахматы сыграли 60 детей возрастом 6-10 лет. Победителем турнира стала 8-летняя Виолетта Соловьева из Северной столицы.