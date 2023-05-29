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Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков

В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков

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21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Гроссмейстеры, тактики и стратегии – некоммерческая организация «IQ Cup» провела турнир для детей и подростков

Гроссмейстеры, тактики и стратегии – некоммерческая организация «IQ Cup» провела турнир для детей и подростков при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

В соревнованиях участвовали ребята из Всеволожского, Тосненского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского районов области и Санкт-Петербурга. Дети проявили свои спортивные качества и получили ценный опыт, грамоты, медали и призы – игрушки и спортивный инвентарь.

Турнир «IQ Cup – май» прошел по швейцарской системе в 7 туров. Всего в шахматы сыграли 60 детей возрастом 6-10 лет. Победителем турнира стала 8-летняя Виолетта Соловьева из Северной столицы.

Источник: Администрация Ленобласти
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