ента новостей

20:34
В Ботаническом саду СПбГУ зацветет «Царица ночи»
19:20
В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту
19:19
Футбольный «Ленинградец» снова не смог выиграть и забить – не начался ли у команды Сергея Кирьякова спад?
18:52
Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»
18:49
Градозащитница Шушпанова: подрядчики Смольного не понимают исторической ценности «Сестрорецкого курорта»
16:35
Литературный музей «ХХ век» открыл «Портал в Арктику» в центре Петербурга
16:04
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и с автодорогой Петербург-Матокса перекроют две полосы
15:22
В Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга
15:19
Депутаты поздравили выпускников Нахимовского училища
13:51
В Сертолово на территории ЖК «Золотые купола» обнаружен плод ребенка
13:32
В Ленобласти ликвидированы два производства контрафактного спиртного
13:29
С Московских триумфальных ворот демонтированы восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры
13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
12:50
В Невском районе конфликт в кафе закончился нокаутом
12:19
В деревне Старая задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на севере Петербурга
12:05
В Петроградском районе конфлик у магазина закончился стрельбой из травматики
11:58
Двух мужчин и женщину задержали после поножовщины в Горелово
11:54
В Колпино задержали подозреваемого в избиении прохожего
11:42
В Приморском районе задержаны четверо мужчин подозреваемых в избиении жителя Удмуртии
11:38
В ресторане на Садовой ссора посетителей закончилась поножовщиной
11:19
В «Ночь музеев» Мариинский дворец посетили более 200 экскурсантов
10:41
В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде
10:19
В Приморском районе годовалый малыш выпал из окна
10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
10:08
В ДТП под Лугой погибла 93-летняя пассажирка иномарки
02:12
На ЧМ – 2023 по хоккею США разгромила Францию 9:0, Германия преуспела во встрече Венгрией (7:2), а швейцарцы победили чехов, хотя Червенка набрал 2 очка
21:57
Вратарь клуба НХЛ «Флорида» Сергей Бобровский выдвинулся на первые роли в плей-офф – 2023
19:20
«Спартак» обыграл ЦСКА в 28-м туре: Промес сделал дубль, а судья Карасёв удалил с поля Соболева и Рошу
17:17
В Тосно черный столб дыма встревожил жителей
15:57
Евгений Пригожин рассказал о роли подразделений Минобороны РФ в операции по взятию Артемовска
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Спортивные состязания, полеты на воздушном шаре и ночное свечение аэростатов ― первый чемпионат по воздухоплавательному спорту Ленинградской области

Спортивные состязания, полеты на воздушном шаре и ночное свечение аэростатов ― первый чемпионат по воздухоплавательному спорту Ленинградской области объединит спортивные состязания с необычным шоу.

«Для Ленинградской области это первый опыт проведения соревнований по воздухоплаванию в статусе чемпионата и кубка губернатора региона. Раньше у нас были только коммерческие полеты, а теперь мы проводим у себя первые спортивные состязания. В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона и вернуть Ленинградской области звание колыбели воздухоплавания. Уверен, что это нам по силам, и мы смотрим в будущее с надеждой. В первом региональном чемпионате примут участие 11 пилотов из разных регионов России, поскольку предстоящие соревнования ― открытые, побороться за звание чемпионов могут все желающие», — сказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая на двух площадках ― состязания аэростатов примет Приозерский район, а торжественное закрытие чемпионата состоится на территории Анненских укреплений в Выборге, где для зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-04-2023, 08:48
В Ленобалсти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту
20-01-2023, 13:44
В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту
2-08-2022, 13:44
В Ленобласти стартовал Чемпионат мира по городошному спорту
30-03-2023, 14:37
В Ленобласти пройдет финал Кубка России по горнолыжному спорту
18-07-2022, 09:19
В Ленобласти завершился чемпионат по военно-прикладному спорту Северо-Западного округа Росгвардии
17-10-2022, 19:58
Двести школьников региона вышли на «Тропу боевого братства Ленинградской области»

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
0
130
Сегодня, 10:41
В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде
0
83
Сегодня, 10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
0
75
Сегодня, 10:08
В ДТП под Лугой погибла 93-летняя пассажирка иномарки
Наверх