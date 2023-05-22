В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

Спортивные состязания, полеты на воздушном шаре и ночное свечение аэростатов ― первый чемпионат по воздухоплавательному спорту Ленинградской области объединит спортивные состязания с необычным шоу.

«Для Ленинградской области это первый опыт проведения соревнований по воздухоплаванию в статусе чемпионата и кубка губернатора региона. Раньше у нас были только коммерческие полеты, а теперь мы проводим у себя первые спортивные состязания. В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона и вернуть Ленинградской области звание колыбели воздухоплавания. Уверен, что это нам по силам, и мы смотрим в будущее с надеждой. В первом региональном чемпионате примут участие 11 пилотов из разных регионов России, поскольку предстоящие соревнования ― открытые, побороться за звание чемпионов могут все желающие», — сказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая на двух площадках ― состязания аэростатов примет Приозерский район, а торжественное закрытие чемпионата состоится на территории Анненских укреплений в Выборге, где для зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов.