Двести школьников региона вышли на «Тропу боевого братства Ленинградской области»

Военно-спортивные состязания, организованные на средства гранта губернатора Ленинградской области, прошли в Лемболово Всеволожского района с 14 по 16 октября.

«Регион всегда активно выступает за проведение спортивных соревнований среди молодёжи. Сейчас как никогда актуален вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения, на что и направлен этот проект. Поэтому мы, безусловно, его поддерживаем», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Порядка 200 школьников на время проходили полосу препятствий – стенку, лестницу, бревна, стреляли из пневматической винтовки, собирали автомат Калашникова. Также у участников проверяли умение надевать противогаз, оказывать медицинскую помощь и метать гранаты из укрытия.

В общем командном зачете победила команда гарболовской школы, второе место заняли кадеты из Новолисино, третье место – сборная школы в Лесколово.