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Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти стартовал Чемпионат мира по городошному спорту

В Ленобласти стартовал Чемпионат мира по городошному спорту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
Чемпионат мира по городошному спорту в Приозерске открыли красочным театрализованным представлением.

Марш городошников, шоу барабанщиц и хлебосольная Россия — Чемпионат мира по городошному спорту в Приозерске открыли красочным театрализованным представлением.

«Уважаемые участники и гости соревнований! От лица губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко позвольте поприветствовать вас на ленинградской земле — здесь, в Приозерске. Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики — уникальный объект для проведения соревнований по всем дисциплинам городошного спорта, история городков находит отражение в самой истории Ленинградской области. Для нас Чемпионат мира — это не только почетное мероприятие, но шанс развить и популяризировать этот вид спорта. Хочу пожелать, чтобы соревнования стали честными, бескомпромиссными, чтобы они прошли по гамбургскому счету и были определены сильнейшие. Со своей стороны мы гарантируем, что все, что зависит от нас, мы будем делать,чтобы вы были сосредоточены только на спортивных результатах. Всем удачи!», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, приветствуя участников и гостей церемонии открытия мирового городошного первенства в Центре физической культуры, спорта и молодежной политики Приозерска.

В течение 6 дней участники из 6 стран разыграют 6 комплектов медалей. Жюри Чемпионата определит сильнейших в трех дисциплинах: классических, европейских и финских городках. За победу будут бороться спортсмены-городошники из России, Германии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, еще одна участница из Эстонии выступит под флагом Международной федерации городошного спорта. Победителей наградят 7 августа.

Программа Чемпионата мира опубликована на сайте Федерации городошного спорта России.

Источник: Администрация Ленобласти
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