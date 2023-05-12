ента новостей

20:14
Гандбольный «Зенит» закончил борьбу за медали в сезоне – 2022/2023: команда Дмитрия Торгованова проиграла и второй матч серии плей-офф с ЦСКА
19:29
В Гатчине открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»
19:25
По инициативе петербуржцев у слияния Ждановки с Малой Невкой создадут новое общественное пространство
19:18
Петербург закупает трамваи в ретростиле
19:14
Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки
18:39
В Ленобласти столкнулись 5 легковых автомобилей
18:08
В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых
17:28
Литературный музей «ХХ век» и Дом книги договорились сотрудничать
17:12
Петербург с официальным визитом посетила делегация из Социалистической Республики Вьетнам
17:08
В Ленобласти стартовали посадки картофеля
14:17
Торжественно-памятное мероприятие «И песни тоже воевали…»
12:23
В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека
12:17
На Мамаевом кургане установили памятный знак ленинградцам, погибшим при обороне Сталинграда
10:27
«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы электронного предварительного голосования
10:21
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничат скоростной режим
10:12
В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
10:02
В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое
21:04
В Ленобласти столкнулись два большегруза
19:20
«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья
17:09
В Ленобласти строят новые остановки
16:51
В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина
16:27
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов
16:14
В Ленобласти электрички раньше срока поедут по летнему графику
16:12
Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса
15:08
В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов
15:04
Домены государственных компаний и ведомств защитят от фейков и подделок
15:00
В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках
14:56
Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей
14:25
Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки

Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки

0
44
Опубликовал: Андрей Якунин
0
Фото:
ВКонтакте
Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил, что вырубки деревьев на четной стороне берега реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста в Петроградском районе не планируется. Несмотря на заявление, зелёные насаждения находятся под риском уничтожения.

Несмотря на убеждения в сохранении деревьев на берегу Карповки, Смольным был определен объем «вынужденного сноса зеленых насаждений» на данном участке. Кроме того, депутату Заксобрания Борису Вишневскому в ответе от Комитета по благоустройству сообщили, что в качестве компенсации за нанесенный ущерб зеленому фонду Санкт-Петербурга был выдан порубочный билет.

«С одной стороны, в рамках благоустройства снос не планируется. С другой стороны, зеленые насаждения «вынужденно» сносят для реконструкции газопровода. Будем запрашивать порубочный билет», – написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Жители города сомневаются в законности вырубки деревьев на набережной Карповки, так как Комитет по природопользованию не предоставляет активистам документы о согласовании работ, а также данные эколого-биологической экспертизы, разрешающей их проводить.

Неравнодушные горожане продолжают бороться с уничтожением зеленой зоны. Со стороны администрации губернатора Александра Беглова ответная реакция не поступает. В связи с этим петербуржцы обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который инициировал проведение соответствующей проверки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-01-2023, 15:46
Природоохранная прокуратура проверила законность вырубки зеленых насаждений в Парголово
12-03-2020, 06:54
Активисты встали на защиту деревьев
3-04-2017, 09:55
Мероприятия по озеленению
1-08-2022, 15:02
Петербуржцы раскритиковали Смольный за нежелание привести зеленые зоны города в порядок
9-12-2022, 20:19
В Петербурге благоустроили набережную реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы
24-03-2021, 09:23
В Кудрово против вырубки берез

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 18:39
В Ленобласти столкнулись 5 легковых автомобилей
0
123
Сегодня, 12:23
В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека
0
90
Сегодня, 10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
0
128
Вчера, 21:04
В Ленобласти столкнулись два большегруза
Наверх