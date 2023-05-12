Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил, что вырубки деревьев на четной стороне берега реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста в Петроградском районе не планируется. Несмотря на заявление, зелёные насаждения находятся под риском уничтожения.

Несмотря на убеждения в сохранении деревьев на берегу Карповки, Смольным был определен объем «вынужденного сноса зеленых насаждений» на данном участке. Кроме того, депутату Заксобрания Борису Вишневскому в ответе от Комитета по благоустройству сообщили, что в качестве компенсации за нанесенный ущерб зеленому фонду Санкт-Петербурга был выдан порубочный билет.

«С одной стороны, в рамках благоустройства снос не планируется. С другой стороны, зеленые насаждения «вынужденно» сносят для реконструкции газопровода. Будем запрашивать порубочный билет», – написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Жители города сомневаются в законности вырубки деревьев на набережной Карповки, так как Комитет по природопользованию не предоставляет активистам документы о согласовании работ, а также данные эколого-биологической экспертизы, разрешающей их проводить.

Неравнодушные горожане продолжают бороться с уничтожением зеленой зоны. Со стороны администрации губернатора Александра Беглова ответная реакция не поступает. В связи с этим петербуржцы обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который инициировал проведение соответствующей проверки.