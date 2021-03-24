В Кудрово против вырубки берез

«Питерец.ру» сообщает, что жители Кудрово крайне возмущены ситуацией с прокладкой теплосетей для новой поликлиники. Они выступили с требованием остановить данное мероприятие, поскольку такая прокладка требует вырубку деревьев. Соответствующее обращение было адресовано губернатору Александру Дрозденко. Под ним подписалось более 1000 человек.

Граждане возмущены тем, что вопрос вырубки берез решался без учета общественного мнения. Также развернулась бурная дискуссия в социальных сетях. Некоторые чиновники уверяют, что прокладывание трассы в обход парка гораздо увеличит стоимость строительства. Поэтому проще заново посадить 30 вырубленных деревьев. Однако многие жители не согласны с таким утверждением. Посмотрим, чем закончится эта история.