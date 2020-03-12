Активисты встали на защиту деревьев

«Питерец.ру» сообщает, что активисты Северной столицы выступили против изменений в закон о зеленых насаждениях. Речь идет о поправках, которые внес глава Северной столицы Александр Беглов.

Представители «Зеленого Петербурга» создали петицию со сбором подписей в пользу защиты вырубки деревьев. Активисты считает, что новый закон несет угрозу зеленым насаждениям. Согласно этим поправкам, теперь становится нельзя высаживать деревья в охранных зонах сетей. К тому же деревья с любым наклонам считаются аварийным, из-за чего их можно вырубать.

Активисты считают, что все уличные газоны попадают в охранные зоны сетей. Так что при определенном раскладе можно выручить любые насаждения. В течение двух дней эту петицию подписало более 2000 человек.