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Питерец.ру » Общество » Боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Петербург

Боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Петербург

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург прибыла боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии, которая примет участие в  Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства “ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ”.
На выставке, организуемой Росгвардией и правительством Санкт-Петербурга, можно будет увидеть бронированные автомобили «Тигр», «Патруль-А», «Федерал», передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов ОМОНа Росгвардии, а также перспективные образцы боевой техники - всего несколько десятков единиц. Также на выставке буду представлены средства вооружения, разведки, связи, индивидуальной бронезащиты, разработанные 80 предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенными в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства “ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ” пройдёт в Экспофоруме с 16 по 18 марта.

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