Боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Петербург

В Санкт-Петербург прибыла боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии, которая примет участие в Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства “ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ”.

На выставке, организуемой Росгвардией и правительством Санкт-Петербурга, можно будет увидеть бронированные автомобили «Тигр», «Патруль-А», «Федерал», передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов ОМОНа Росгвардии, а также перспективные образцы боевой техники - всего несколько десятков единиц. Также на выставке буду представлены средства вооружения, разведки, связи, индивидуальной бронезащиты, разработанные 80 предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенными в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства “ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ” пройдёт в Экспофоруме с 16 по 18 марта.