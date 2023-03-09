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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы обратили внимание на продолжающееся складирование коммунальщиками снега на газонах

Петербуржцы обратили внимание на продолжающееся складирование коммунальщиками снега на газонах

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Петербуржцы обратили внимание на продолжающееся складирование коммунальщиками снега на газонах

Жители Петербурга пожаловались на то, что коммунальщики продолжают складировать снег на газонах. В экспертном сообществе уже отмечали, что такие действия могут обернуться серьезными негативными последствиями для городской экологии.

О снежных «кучах», оставленных коммунальщиками, в том числе на газонах, сообщают жители Манчестерской улицы Выборгского района, приложив в качестве доказательств соответствующие фото.

Впрочем, в Приморском районе с «кучами Беглова» ситуация не лучше. Дворники оставляют сугробы у подходов к магазинам и на внутридомовых территориях.

Эксперты предупреждали, что размещение выпавших осадков, смешанных с реагентами, на газонах приводит к загрязнению почвы, что может привести к утрате зеленых насаждений.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе показательной проверки одного из снегоприемных пунктов Северной столицы заявил о необходимости отработки логистики вывоза снега и подготовки новых площадок для его складирования. Правда, с того момента все осталось по-прежнему.

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