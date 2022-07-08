Петербуржцы обратились за помощью к  президенту Путину из-за неубранного токсичного снега

Проблемы с неубранным снегом продолжают преследовать жителей Северной столицы даже в июле. Зловонные сугробы лежат на территории снегоплавильных пунктов в нескольких районах города. Бездействие губернатора Александра Беглова вынудило горожан обратиться с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину. Соответствующее обращение отправили жители Пулковского меридиана и Приморского района.

«Из-за того, что чиновники и губернатор А.Д. Беглов с начала зимы так и не разобрались с проблемой выпавшего снега, мы вынуждены каждый день дышать воздухом, наполненным едким и противным запахом», — негодуют жители города на Неве.

По словам петербуржцев, невыносимым и едким запахом пропахли многие квартиры, ведь из-за жаркой погоды людям приходится открывать все окна. Кроме того, ситуация с токсичным снегом негативно воздействует на экологию мегаполиса, ведь грязная вода с примесями попадет в почву.

«Бездействие нашего губернатора дискредитирует достижения нашей страны и народа. Разве можно себе представить, что мы запускаем спутники в космос, но не можем утилизировать весь снег во втором по значению городе страны? Просим Вас принять все необходимые меры и разобраться в данной ситуации», — говорится письме.

Экспертное сообщество регулярно указывало на проблему со снежными «кучами», которые из года в год не могут своевременно утилизировать на снегоплавильных пунктах. Их собирают зимой вместе с различной органикой, которая имеет свойство разлагаться и выделять токсины, заявил эколог Юрий Шевчук.