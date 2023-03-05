В Петербурге прошел сильный снегопад. Чистить некому?

Воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге оказалось теплым и снежным. Пышные хлопья быстро покрыли город толстым слоем снега. По словам синоптиков, осадки продолжатся весь день.

Снежная погода обеспечила горожанам красивый фон для воскресных фотографий, однако прогулки по городу омрачили неубранные тротуары в самых проходных местах: на перекрестках, у переходов, подходов к кафе и магазинам.

В некоторых локациях снег растаял и образовалась слякоть, как это произошло у метро «Горьковская». Остается только гадать, сколько желающих посетить Ленинградский зоопарк или планетарий продолжили прогулку с мокрыми ногами.

Еще меньше повезло автолюбителям. Горожан предупреждают о гололедице и возможных авариях из-за перепадов температур. Кроме того, выпавший снег привел к повышенной скользкости, особенно в районах, где он быстро растаял.

Судя по всему, дорожные службы оказались не готовы к изменению погодных условий. Снег начался утром, однако в полдень дороги Петербурга чистили всего 493 машины. Спустя еще час на городских магистралях трудились только 360 единиц техники. В это же время для эффективной расчистки улиц нужно около 2 тысяч машин, по подсчетам специалистов.

Снегопаду предшествовали несколько «бесснежных» дней практически без осадков. Городские службы могли воспользоваться паузой и вывезти давно собранный снег, однако это было сделано не везде. Даже в центральных районах города до сих пор лежат огромные снежные сугробы, сформированные, вопреки правилам, прямо на газонах. Так, много снежных «холмов» в одном из самых престижных районов Северной столицы – на Петроградке.

В настоящее время многие дворы Санкт-Петербурга переходят на новую систему уборки, которая передана под контроль города. При этом представители ГЖА отмечали, что дворники организаций в воскресные дни отдыхают. Остается надеяться, что жилищные службы смогут привлечь дворников к работе в выходные дни во избежание снежного коллапса во дворах.

Ранее сообщалось, что команда губернатора Александра Беглова не смогла обеспечить качественную расчистку улиц от снега, несмотря на масштабную закупку техники и реформу ЖКХ. Во многом это обусловлено провалами руководства в вопросах организации уборочного процесса.