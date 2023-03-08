Сколько было звонков в «Службу 122»?

«Питерец.ру» сообщает, что в феврале петербуржцы совершили 583 тыс. звонков на номер 122. Каждый день в экстренную службу в среднем обращалось более 20 тыс. человек. Наиболее частой причиной для такого звонка был вызов врача на дом. В связи с этим было 255 тыс. обращений. Еще примерно 165 тыс. вызовов поступило для записи к врачам узкого профиля.

Что касается самых распространенных вопросов, жители Северной столицы интересовались, где можно привиться от ковида назальной вакциной, как закрыть больничный дистанционным способом, а также когда приедет врач.

В целом «Служба 122» работает достаточно эффективно. Люди могут звонить туда бесплатно со стационарных и мобильных телефонов. Работает специальный голосовой помощник.