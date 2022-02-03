ента новостей

10:09
В Ленобласти песионерка перевела мошенникам 40 тысяч рублей
09:47
Уже и подвиды пошли
09:16
Что с жилищным строительством?
09:07
Какова нагрузка на «112»
16:27
В Петербурге задержали группу наркосбытчиков
12:39
В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат
11:31
В Ленобласти избили и изнасиловали пожилую женщину
11:17
В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера
11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
11:06
В Ленобласти ограбили пенстонерку
11:06
«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге
10:45
Пострадавшая от стихийного бедствия Тонга закрывается после выявления случаев COVID-19
10:40
Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19
10:27
А людей когда будут защищать?
10:27
По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются
09:30
Уйдут на дополнительные каникулы
08:59
Вирус перестал проникать в легкие
18:56
Как Катар превратился из регионального изгоя в ключевого союзника Байдена
18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
11:23
В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника
10:20
Даже больничные дистанционно
09:37
Омикрон наступает на детей
08:59
Старшеклассники уйдут на дистант
16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Какова нагрузка на «112»

Какова нагрузка на «112»

0
67
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Сколько вызовов приняла петербургская служба «112»

«Питерец.ру» сообщает, что городская служба «112» столкнулась с достаточно серьезной нагрузкой. В январе по этому телефону поступило около 400 тыс. вызовов. В среднем за сутки обращалось 12,5 тыс. человек. Больше всего обращений было зафиксировано 31 января. В тот день в эту службу позвонило 23,6 тыс. человек.

По имеющимся данным, чаще всего причиной для обращения в «112» была проблема со здоровьем. По поводу медпомощи звонили 167 тыс. человек. Напоминаем, что эта служба полноценно функционирует в Петербурге с 2017 года. Ранее она работала в тестовом режиме.

«112» объединяет в себе систему экстренных служб. По этому телефону можно звонить при авариях, пожарах, утечках газа, серьезных проблемах со здоровьем и в других критических ситуациях. Удобно, когда все важные службы объединены в такую систему.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-06-2020, 08:59
Госпитализировать стали меньше
19-02-2019, 13:11
В Петербурге около 90 тысяч человек были эвакуированы
9-04-2020, 08:54
Безработные активно регистрируются
22-02-2020, 09:12
Летать стали чаще
2-11-2020, 11:24
Больше тысячи зараженных
27-02-2020, 07:23
Как заразиться коронавирусом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
146
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
171
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
592
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
229
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
Наверх