Какова нагрузка на «112»

«Питерец.ру» сообщает, что городская служба «112» столкнулась с достаточно серьезной нагрузкой. В январе по этому телефону поступило около 400 тыс. вызовов. В среднем за сутки обращалось 12,5 тыс. человек. Больше всего обращений было зафиксировано 31 января. В тот день в эту службу позвонило 23,6 тыс. человек.

По имеющимся данным, чаще всего причиной для обращения в «112» была проблема со здоровьем. По поводу медпомощи звонили 167 тыс. человек. Напоминаем, что эта служба полноценно функционирует в Петербурге с 2017 года. Ранее она работала в тестовом режиме.

«112» объединяет в себе систему экстренных служб. По этому телефону можно звонить при авариях, пожарах, утечках газа, серьезных проблемах со здоровьем и в других критических ситуациях. Удобно, когда все важные службы объединены в такую систему.