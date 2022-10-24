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Питерец.ру » Общество » Вакцинировались без прививки

Вакцинировались без прививки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Назальная вакцина пользуется спросом в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что более 5 тыс. жителей Северной столицы воспользовались назальной вакциной от ковида. Такая вакцинация делается без укола. Препарат поступает через слизистую оболочку носа. В настоящий момент в Петербурге работает 90 пунктов, где можно пройти такую вакцинацию.

Что касается ситуации с ковидом, то она заметно улучшилась. Количество заражений идет на спад. Например, за прошедшую неделю их было в 2 раза меньше, чем за предыдущий период. Поэтому постепенно снимаются введенные ранее ограничения.

Завершается прививочная кампания от гриппа. Всего вакцинировалось более 2 млн петербуржцев. Такую прививку можно сделать в одном из мобильных пунктов. Они находятся возле ст. метро, рядом с вокзалами и торговыми центрами.

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