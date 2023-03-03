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Питерец.ру » Общество » Сколько собрали вторсырья?

Сколько собрали вторсырья?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Каковы результаты раздельного сбора в Приморском р-не?

«Питерец.ру» отмечает, что в Приморском р-не Северной столице был запущен проект раздельного сбора мусора. Специальные контейнеры были установлены по 554 адресам. Петербуржцы отдельно выбрасывали пластик, стекло, бумажные и металлические отходы.

В результате за этот период было собрано свыше 105 тонн отходов. Система доказала свою эффективность. При раздельном сборе отходы сначала очищают от остатка жидкости и пищи, скрепок, скотча и прочих элементов. Еще мусор уменьшают в объеме. Практика показала, что люди в основном сдают стекло, пластиковые бутылки и картон.

Теперь власти Петербурга обдумывают перспективу введения раздельного сбора и в других районах. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.

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