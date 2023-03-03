Сколько собрали вторсырья?

«Питерец.ру» отмечает, что в Приморском р-не Северной столице был запущен проект раздельного сбора мусора. Специальные контейнеры были установлены по 554 адресам. Петербуржцы отдельно выбрасывали пластик, стекло, бумажные и металлические отходы.

В результате за этот период было собрано свыше 105 тонн отходов. Система доказала свою эффективность. При раздельном сборе отходы сначала очищают от остатка жидкости и пищи, скрепок, скотча и прочих элементов. Еще мусор уменьшают в объеме. Практика показала, что люди в основном сдают стекло, пластиковые бутылки и картон.

Теперь власти Петербурга обдумывают перспективу введения раздельного сбора и в других районах. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.