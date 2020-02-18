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Питерец.ру » Общество » Благоустройство мусорных баков

Благоустройство мусорных баков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутаты предложили благоустраивать мусорные баки

«Питерец.ру» предлагает, что некоторые петербургские депутаты предложили закрепить благоустройство мусорных контейнеров на законодательном уровне. Если этот законопроект примут, то возле домов можно будет оборудовать баки для раздельного сбора отходов.

Получится так, что петербуржцы смогут приносить большое количество заранее отсортированного мусора. Однако для этого необходима четкая система. Депутат Четырбок отметил, что необходимо внедрять придомовой раздельный сбор мусора. По мнению парламентария, люди готовы переходить на новую систему сбора мусора.

Тема раздельного сбора периодически возникает на протяжении последних лет. Эксперты, парламентарии и многие люди говорят об эффективности такого подхода. Но сдвиги в этом направлении пока являются минимальными.

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