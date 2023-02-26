У ТЦ «Галерея» полиция задержала подростков из «ЧВК Редан»

Сегодня днем полицейские начали задерживать подростков из «ЧВК Редан» возле ТЦ «Галерея». Вход в него был перекрыт.

Как сообщает tg-канал «112», ранее подобные задержания прошли в Москве и Туле.

Отметим, что «ЧВК Редан» — подростковая субкультура, её члены копируют повадки банды Редан из аниме «Hunter x Hunter». Участники организации носят чёрную одежду с изображением паука и клетчатые брюки, а также отращивают длинные волосы и красят их в чёрный цвет. Члены «ЧВК Редан» устраивают массовые драки в ТЦ.

Выяснилось, что инцидент в ТЦ начался с того, что толпа подростков напала на юношу в толстовке с изображением паука. Молодые люди накинулись на него и стали снимать кофту с атрибутикой «ЧВК Редан».

По состоянию на 17.20, вход в ТЦ открыт.