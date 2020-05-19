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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Вызывная панель домофона: что это и какая бывает?

Вызывная панель домофона: что это и какая бывает?

0
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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
google.ru
Одним из основных элементов системы контроля доступа является вызывная панель, которая представляет собой связующее звено между абонентом и посетителем.

Одним из основных элементов системы контроля доступа является вызывная панель, которая представляет собой связующее звено между абонентом и посетителем. Она устанавливается снаружи — на входной двери или рядом с ней.

В данной статье мы поговорим о том, как работает вызывная панель домофона, какими бывают устройства, а также чем они отличаются друг от друга.

Принцип работы вызывной панели домофона

Среди компонентов вызывной панели домофона можно выделить следующие элементы:

  • микрофон;

  • динамик;

  • реле;

  • кнопка вызова.

Панели для видеодомофонов дополнительно оснащаются камерами для визуального контакта с посетителем.

Наружная панель соединяется проводами или через беспроводной канал связи с внутренней панелью, на которой находится кнопка для дистанционного открытия двери.

Схема работы домофонной панели выглядит следующим образом:

  • Посетитель нажимает на кнопку на наружной панели;

  • Вызов передается на внутреннюю панель (домофон/видеодомофон);

  • Используя микрофон, динамик и видеокамеру, абонент может идентифицировать гостя или уточнить цель его визита;

  • Абонент открывает дверь нажатием соответствующей кнопки.

Разновидности вызывных панелей домофона

Существует достаточно большое количество устройств, которые отличаются друг от друга по следующим параметрам:

  • количество абонентов: одноабонентные (для частных домов и квартир), малоабонентные (для небольших офисов, малоэтажных домов), многоабонентные (для бизнес-центров, многоквартирных домов);

  • тип изображения: с цветным или черно-белым изображением;

  • способ монтажа: накладные (крепятся к стене/двери шурупами), врезные (устанавливаются в специальную выемку в двери/стене), угловые (предназначены для установки в углах);

  • наличие подсветки: с дополнительной подсветкой для лучшей видимости при плохом освещении и без нее;

  • тип исполнения: с дополнительным козырьком, в антивандальном исполнении и т.д.

Стоимость вызывной панели для домофона зависит от множества факторов: типа устройства, материала корпуса, наличия дополнительных функций, качества электроники и т.д.

Также панели могут отличаться по размерам, поэтому перед покупкой следует убедиться, что конкретная модель впишется в свободное пространство на двери/стене.

Вызывные панели домофона в «Редан-Гвард»

ООО «Редан-Гвард» специализируется на проектировании, монтаже, настройке и обслуживании различных систем безопасности, а также реализует оборудование для них. В каталоге компании вы сможете найти вызывные панели домофона от проверенных производителей с гарантией.

Кроме качественной продукции, «Редан-Гвард» готов также предложить своим клиентам выгодные условия сотрудничества:

  • доставка в товаров в любую точку страны;

  • профессиональные консультации по выбору оборудования от специалистов с опытом;

  • возможность заказать услуги по монтажу, настройке и обслуживанию систем безопасности;

  • доступные цены на все оборудование.

Если у вас есть вопросы по выбору продукции или вы хотели бы осуществить заказ, вы можете позвонить по номеру +7 (812) 936-37-41 либо оставить заявку в форме обратной связи.

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