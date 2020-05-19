Вызывная панель домофона: что это и какая бывает?

Одним из основных элементов системы контроля доступа является вызывная панель, которая представляет собой связующее звено между абонентом и посетителем. Она устанавливается снаружи — на входной двери или рядом с ней.
В данной статье мы поговорим о том, как работает вызывная панель домофона, какими бывают устройства, а также чем они отличаются друг от друга.
Принцип работы вызывной панели домофона
Среди компонентов вызывной панели домофона можно выделить следующие элементы:
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микрофон;
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динамик;
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реле;
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кнопка вызова.
Панели для видеодомофонов дополнительно оснащаются камерами для визуального контакта с посетителем.
Наружная панель соединяется проводами или через беспроводной канал связи с внутренней панелью, на которой находится кнопка для дистанционного открытия двери.
Схема работы домофонной панели выглядит следующим образом:
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Посетитель нажимает на кнопку на наружной панели;
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Вызов передается на внутреннюю панель (домофон/видеодомофон);
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Используя микрофон, динамик и видеокамеру, абонент может идентифицировать гостя или уточнить цель его визита;
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Абонент открывает дверь нажатием соответствующей кнопки.
Разновидности вызывных панелей домофона
Существует достаточно большое количество устройств, которые отличаются друг от друга по следующим параметрам:
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количество абонентов: одноабонентные (для частных домов и квартир), малоабонентные (для небольших офисов, малоэтажных домов), многоабонентные (для бизнес-центров, многоквартирных домов);
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тип изображения: с цветным или черно-белым изображением;
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способ монтажа: накладные (крепятся к стене/двери шурупами), врезные (устанавливаются в специальную выемку в двери/стене), угловые (предназначены для установки в углах);
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наличие подсветки: с дополнительной подсветкой для лучшей видимости при плохом освещении и без нее;
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тип исполнения: с дополнительным козырьком, в антивандальном исполнении и т.д.
Стоимость вызывной панели для домофона зависит от множества факторов: типа устройства, материала корпуса, наличия дополнительных функций, качества электроники и т.д.
Также панели могут отличаться по размерам, поэтому перед покупкой следует убедиться, что конкретная модель впишется в свободное пространство на двери/стене.
Вызывные панели домофона в «Редан-Гвард»
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