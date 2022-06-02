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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине

В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Красносельского района задержали двоих подростков за езду на угнанном автомобиле

Вчера утром около 6 часов к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 55-летнего жителя деревни Большое Тешково о том, что от дома № 17 по улице Восстановления двое подростков угнали автомобиль «Форд Транзит».

Злоумышленники доехали только до перекрестка с Родниковой улицей, где совершили ДТП. Очевидец инцидента удерживал угонщиков до приезда полиции. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Были установлены их личности - жители Красносельского района, 16 и 17 лет, оба состоят на учете в полиции как несовершеннолетние правонарушители.

В этот же день полиция приняла заявление от 38-летнего владельца угнанной машины и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район угон подростки
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