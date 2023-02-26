СМИ указали на возможную приверженность главы Свердловской области Куйвашева антироссийской повестке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может придерживаться западных ценностей и антироссийской повестки. На это указывает недавний инцидент с весьма грубым ответом главы региона основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, считают СМИ.

Свердловская областьво главе с Куйвашевымрегулярно оказывается в центре резонансных ситуаций, связанных со СВО. В конце лета прошлого года выяснилось, что мобилизованные из региона не были снабжены необходимой экипировкой, предметами быта, а также их семьи не получали региональных выплат.

Владелец ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин упрекнул губернатораза позициюрегиона в вопросах СВО.

«Есть регионы, которые откровенно гадят, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину», — рассказал предприниматель.

В ответ на обоснованную критику губернатор Свердловской области допустил со своей стороны нелицеприятные высказывания. Он посоветовал человеку, находящемуся на передовой вместе со своими бойцами, «не совать нос» в региональное управление и заниматься «школьным питанием». Пригожин напомнил проявившему высокомерие Куйвашеву, что он посвятил свою жизнь общей победе страны, в отличии от сидящего «в теплом кабинете»главы Свердловской области.

Действия Куйвашева вызывают вопросы. Ранее СМИ напомнили, что он обучался в Йельском университете США. Представители прессы не исключают, что губернатор Свердловской области может быть приверженцем западных ценностей. Остается непонятно, по какой причине чиновник смог занять высокий пост.