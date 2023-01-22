Жителей села Восточное в Свердловской области сделали крайними в проблеме с теплоснабжением — СМИ

Администрация Свердловской области обнаружила в поселке Восточный проблему с теплоснабжением домов. Чиновники предположили, что это могло произойти из-за местных жителей, которые якобы сливали воду из батарей.

По словам сотрудника администрации Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, во время новогодних выходных в селе были выявлены нарушения в работе системы теплоснабжения. Он уточнил, что на котельных «кто-то» занимался забором воды из системы теплоснабжения в объеме 250 кубометров, хотя объем самой системы составляет только 60.

Чиновник уверен, что это сделали местные жители, якобы сливавшие воду из батарей. Однако граждане с обвинением представителей власти не согласились.

Они отметили, что им еще стали угрожать штрафами от 10 до 15 тысяч рублей. Примечательно, что никаких расследований по данному вопросу не проводилось и виновные лица не были установлены.

Напомним, что село Восточное недавно появилось в СМИ из-за еще одного скандала. Местная администрация отказалась хоронить героически погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Савкина.

Глава поселения Николай Журский подтвердил, что родственники мужчины действительно обращались к нему с эти вопросом. При этом им отказали предоставить местный клуб для церемонии прощания, сославшись на «нехватку» денег на похороны.