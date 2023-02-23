ВЛенобласти встречают День защитника Отечества митингами, стихами и песнями

Концерты, торжественные мероприятия, тематические вечера, посвящённые защитникам Отечества, пройдут в больших и малых городах области, на концертных площадках, у памятников и мемориалов во всех поселениях региона. Во многих районах состоятся спортивные соревнования и творческие конкурсы, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

К жителям региона обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Отмечая этот праздник, мы славим великие подвиги наших предков, отстоявших свободу родной земли, и отдаем дань уважения тем, кто сегодня отважно защищает нашу страну.

Слова самой сердечной благодарности мы адресуем нашим ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, прошедшим бои в локальных войнах и «горячих точках».

И, конечно, мы благодарим за мужество наших воинов-защитников, которые в этот момент самоотверженно ведут борьбу с нацизмом, сражаются за Родину, за мир для наших соотечественников на Донбассе, за наше общее будущее», ― подчеркнул глава региона.