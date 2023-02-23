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Питерец.ру » Общество » ВЛенобласти встречают День защитника Отечества митингами, стихами и песнями

ВЛенобласти встречают День защитника Отечества митингами, стихами и песнями

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Концерты, торжественные мероприятия, тематические вечера, посвящённые защитникам Отечества

Концерты, торжественные мероприятия, тематические вечера, посвящённые защитникам Отечества, пройдут в больших и малых городах области, на концертных площадках, у памятников и мемориалов во всех поселениях региона. Во многих районах состоятся спортивные соревнования и творческие конкурсы, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

К жителям региона обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Отмечая этот праздник, мы славим великие подвиги наших предков, отстоявших свободу родной земли, и отдаем дань уважения тем, кто сегодня отважно защищает нашу страну.

Слова самой сердечной благодарности мы адресуем нашим ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, прошедшим бои в локальных войнах и «горячих точках».

И, конечно, мы благодарим за мужество наших воинов-защитников, которые в этот момент самоотверженно ведут борьбу с нацизмом, сражаются за Родину, за мир для наших соотечественников на Донбассе, за наше общее будущее», ― подчеркнул глава региона.

  • День защитника Отечества в Выборге начнется в 12.00 с возложения цветов к главным городским мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны, ― памятнику «Танк», панно «Бессмертный полк», воинскому захоронению №33 и мемориалу на Южном кладбище. В торжественно-траурных церемониях примут участие все желающие жители города, школьники, кадеты, представители общественных организаций и местные депутаты. В 13.00 на площади Выборгских полков начнутся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества «Я сердцем своим говорю – Спасибо, солдат!» и церемония возложения цветов к стеле «Выборг-город воинской славы».
  • В деревне Горки Кингисеппского района в 13.00 состоится митинг с возложением цветов к памятнику воинам, погибшим при освобождении  края от немецко-фашистских захватчиков.
  • В Волхове в 14.00 жители города соберутся на Привокзальной площади у стелы «Город воинской доблести» на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
  • Во  Всеволожском районе в поселках Лехтуси, Рахья и Углово продолжится начатый вчера автомарафон «О Родине, О Мужестве! О Славе!».
  • В поселке Свирица  Волховского района  подростки  будут соревноваться в ловкости, силе и смекалке в Военно-патриотической игре «Зарница».
  • В Бокситогорске во Дворце культуры  в 11.00  начнется районный конкурс солдатской песни «Судьба и Родина едины!».
  • В 12.00 в Новой Ладоге в Центре культуры, спорта и туризма состоится ежегодный городской фестиваль военно-патриотической песни «Дорогами поколений».
  • В 13.00 Волосово в досуговом центре «Родник» откроется XVI Областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп «Пой, гитарная струна», посвященный Дню защитника Отечества.
  • Финал детского конкурса чтецов «О Родине, о мужестве, о славе» соберет детей и взрослых любителей литературы в 13.00 в Доме культуры «Строитель» Соснового Бора. 
  • Большая программа пройдет в  Ломоносовском районе. В 13.00 в  деревне  Яльгелево  начнется гала-концерт победителей 2-го Открытого творческого конкурса «Вперёд, Россия!», а в 15.00 в Низино ― игровая программа «Русский солдат умом и силой богат», в Пениках будут смотреть художественные фильмы о героях Великой Отечественной войны.
  • В Волхове в спортивно-оздоровительном комплексе «Левобережный» в честь Дня защитника Отечества  пройдет ежегодный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов. 
  • В Приозерском районе в поселке Громово в 13.00  начнется «Кубок мужества» по хоккею.
  • Вечером в Выборге в 19.00 у стадиона «Авангард» пройдет концерт «Одна присяга есть… и Родина – одна!», а в 20.00 в районе стадиона «Авангард» в честь Дня защитников Отечества состоится фейерверк.
Источник: Администрация Ленобласти
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