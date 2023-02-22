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Питерец.ру » Общество » В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий в День защитника Отечества

В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий в День защитника Отечества

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Сегодня вечером, в преддверии Дня защитника Отечества, шесть фасадов домов осветят тематические проекции.

Сегодня вечером, в преддверии Дня защитника Отечества, шесть фасадов домов осветят тематические проекции.

«Праздник 23 февраля дорог всем жителям России. Он стал символом мужества, отваги и верности долгу. В нашем городе-Герое в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда этот праздник приобретает особое звучание. Мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов – защитников Отечества. Световые открытки с черно-белыми фотографиями дополняют праздничное оформление города, это память, которую мы должны хранить и оберегать во все времена», - сказал губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

Инсталляции можно будет увидеть на оживленных улицах в разных районах города. Открытки размещены на фасадах дома 44 по Шпалерной улице, дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О., дома 14 по Кондратьевскому проспекту, дома 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, а также на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, 165.

Световые проекции появятся в городе вечером 22 февраля и будут транслироваться в течение 5 дней с 18:15 до 08:10 часов утра. Включение и отключение иллюминации выполняется дистанционно, вместе с городским освещением.

Инсталляции, посвященные важным датам и событиям в жизни города и страны, стали традицией Санкт‑Петербурга. В настоящее время на фасадах домов размещена 31 проекция по 17 адресам, в том числе 7 инсталляций являются постоянными.

Концепция светового оформления разработана Комитетом по градостроительству и архитектуре при участии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Установка оборудования выполняется силами сотрудников «Ленсвета».

Источник: Администрация Петербурга
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