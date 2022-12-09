В Ленобласти проходят торжественные церемонии памяти Героям Отечества

В День Героев Отчества в регионе проходят торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам и мемориальным доскам, посвященным защитникам Родины.

«9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества и День освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся нашими Героями ― людьми высочайшего мужества и доблести. Сегодня мы чествуем продолжателей дел Героев той эпохи, тех, кто в этот сложный, решающий для страны момент проявляет исключительное мужество и величие духа, чтобы защитить, подчас ценою собственной жизни, нашу Родину. Низкий поклон живущим рядом с нами Героям Отечества! Вечная память и слава всем защитникам Родины!», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем обращении землякам.

Сегодня в День Героев России жители села Винницы Подпорожского района, сотрудники Вепсского центра фольклора, специалисты Дома народного творчества Ленинградской области почтут память героев, чья преданность и готовность пожертвовать всем ради блага Отечества никогда не утратят своего значения. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны — жителям села Винницы и тем, кто освобождал Вепсский край от врага.

Студенты и преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусства проведут торжественную церемонию «И назвали их люди героями!» — дань уважения предкам и ныне живущим соотечественникам – Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Во дворе колледжа, у памятника Ольги Берггольц, символа героизма Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны ― соберутся студенты и преподаватели колледжа с портретами Героев России и награжденных орденами и медалями. Под стихи о защитниках, героях нашего Отечества в исполнении студентов пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Ольги Берггольц.

Возложения цветов и торжественные церемонии, митинги, концерты, выставки проходят сегодня во всех районах Ленинградской области. Подробнее с планом мероприятий можно познакомиться по ссылке.