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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти проходят торжественные церемонии памяти Героям Отечества

В Ленобласти проходят торжественные церемонии памяти Героям Отечества

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В День Героев Отчества в регионе проходят торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам и мемориальным доскам

В День Героев Отчества в регионе проходят торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам и мемориальным доскам, посвященным защитникам Родины.

«9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества и  День освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся нашими Героями ― людьми высочайшего мужества и доблести. Сегодня мы чествуем продолжателей дел Героев той эпохи, тех, кто в этот сложный, решающий для страны момент проявляет исключительное мужество и величие духа, чтобы защитить, подчас ценою собственной жизни, нашу Родину. Низкий поклон живущим рядом с нами Героям Отечества! Вечная память и слава всем защитникам Родины!», – отметил губернатор Ленинградской области  Александр Дрозденко в своем обращении землякам.

Сегодня в День Героев России жители села Винницы Подпорожского района, сотрудники Вепсского центра фольклора, специалисты Дома народного творчества Ленинградской области почтут память героев, чья преданность и готовность пожертвовать всем ради блага Отечества никогда не утратят своего значения. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны — жителям села Винницы и тем, кто освобождал Вепсский край от врага.

Студенты и преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусства проведут торжественную церемонию «И назвали их люди героями!» — дань уважения предкам и ныне живущим соотечественникам – Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Во дворе колледжа, у памятника Ольги Берггольц, символа героизма Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны ― соберутся студенты и преподаватели колледжа с портретами Героев России и награжденных орденами и медалями. Под стихи о защитниках, героях нашего Отечества в исполнении студентов пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Ольги Берггольц.

Возложения цветов и торжественные церемонии, митинги, концерты, выставки проходят сегодня во всех районах Ленинградской области. Подробнее с планом мероприятий можно познакомиться по ссылке.

Источник: Администрация Ленобласти
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