Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине по защите населения Донбасса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сотрудникам Росгвардии вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

Росгвардейцы обеспечили безопасность гуманитарных колонн, избежали потерь среди личного состава подразделений, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных формирований, обнаружили схроны с иностранным оружием и боеприпасами.