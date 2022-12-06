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Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленинградской области

Сегодня под Санкт-Петербургом состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине по защите населения Донбасса.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, медалями Суворова награжден ряд росгвардейцев, офицеру - начальнику медицинской службы вручена медаль «Луки Крымского».
Росгвардейцы обеспечили безопасность гуманитарных колонн, избежали потерь среди личного состава подразделений, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных формирований, обнаружили схроны с иностранным оружием и боеприпасами.
Награды отличившимся росгвардейцам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв.

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