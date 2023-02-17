Телеканал «Санкт-Петербург» лишил горожан возможности комментировать «прямую линию» с Казариным

Жители Санкт-Петербурга не смогли оставить свои комментарии и вопросы для «прямой линии» с вице-губернатором Станиславом Казариным во время эфира. Возможность комментировать трансляцию была отключена на всех платформах.

Во время эфира телеканала «Санкт-Петербург» Казарин попытался ответить на вопросы жителей города на Неве, которые были известны заранее. При этом свои комментарии петербуржцы не смогли оставить под трансляцией на канале. Новые вопросы все желающие также не смогли задать вице-губернатору.

Кроме того, возможность комментировать была отключена и в социальной сети «ВКонтакте», хотя формат «прямой линии» должен предусматривать общение между чиновниками и жителями города.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «прямые линии» будут проходить каждый месяц, однако горожане остаются недовольны выбором тем для обсуждения. Так, пользователи Сети хотят, чтобы градоначальник ответил на вопросы по закону о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) и росте цен на тарифы ЖКХ.