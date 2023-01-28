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Питерец.ру » Общество » Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментирования постов на тему «прямой линии» Беглова

Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментирования постов на тему «прямой линии» Беглова

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Опубликовал: Anton78
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Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментирования постов на тему «прямой линии» Беглова

Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии в соцсети «ВКонтакте» под публикациями о прямой линии губернатора Александра Беглова. Жители города на Неве считают, что таким образом в администрации канала хотят показать «красивую картинку» перед эфиром.

При этом под другими темами возможность комментирования осталась.

Ранее жители города на Неве жаловались на массовую блокировку на странице Беглова в соцсети за неудобные вопросы. Горожане даже создали тематическое сообщество «Черный список Беглова», куда вступили забаненные петербуржцы – их число достигло 2,5 тысяч человек.

При этом юрист Ирина Баханович предложила заблокированным горожанам переслать ей свои вопросы, чтобы отправить их почтой, на что Смольный не сможет оставить их без ответа согласно закону.

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