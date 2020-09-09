Прямой линии не будет – каковы причины?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году не будет прямой линии с президентом. Причиной такого решения стало частое общение Путина в формате видеосвязи. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы. В этом году глава государства несколько раз обращался к гражданам России в период самоизоляции. Так что отказ от прямой линии выглядит логичным.

К тому же практика отмены этого формата уже наблюдалась и раньше. Например, прямой линии с Путиным не было в 2004 и 2012 годах. Песков все же отметил, что некоторые элементы прямой линии могут быть реализованы во время большой пресс-конференции. Это мероприятие пройдет в декабре.

С другой стороны, отказ от прямой линии можно рассматривать как попытку президента снизить градус общественной напряженности. Такой шаг тоже вполне объясним. Причем Путин не пытается уйти от ответов на вопросы, но намеревается обсуждать их в более подходящее для этого время.