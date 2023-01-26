Политолог Леви: команда Беглова подготовит только удобные вопросы для прямой линии

Губернатор Александр Беглов не сможет «держать удар» на грядущей прямой линии должным образом. Такую точку зрения высказал политолог Дмитрий Леви. Он уверен, что на мероприятии будут цензурировать неудобные вопросы.

«Беглов не очень хорошо в публичном пространстве не то, что «держит удар», но как бы проявляет себя, скажем так. Ему удобнее работать в каких-то других форматах, но раз надо, так надо, выкручивается как может. Я полагаю, что проблемы прошлого эфира как раз с этим отчасти и связаны с этим, что какой-то компромисс попытка была найти, видимо. Конфуз получился знатным», – поделился мнением эксперт.

Как полагает политолог, команда градоначальника изменит свой подход к ситуации. Однако, как и раньше, «цензуру» пройдут только определенные вопросы.

«В этот раз, я думаю, этим же путем не пойдут. Скорее всего, Беглов подготовится в большей степени именно к прямому эфиру какому-то, но цензурирование вопросов, скорее всего будет», – подчеркнул Леви.

Примечательно, что СМИ уже обратили внимание на «подготовку» Смольного к мероприятию. На личной странице Беглова во «ВКонтакте» были замечены однотипные вопросы, затрагивающие незначительные для жителей Петербурга темы. По мнению горожан и экспертов, «острые вопросы» никто задавать не будет.