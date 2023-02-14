Петербуржцы собрали более тысячи комплектов теплых вещей для участников СВО в ходе акции «Единой России» «Тепло для героя»

Жители Северной столицы в преддверии Дня защитника Отечества готовят теплые подарки – вещи, письма и открытки в поддержку военнослужащихна передовой, а также бойцов, находящихся на реабилитации в военных госпиталях. Сбор теплых подарков проходит на площадке региональной общественной приемной «Единой России» и в пунктах приёма, открывшихся во всех районах города. Акция «Тепло для героя» стартовала 10 января, и за прошедшее время её участниками стали сотни петербуржцев.

Депутат городского парламента, секретарь Курортного районного отделения партии Александр Ходосок рассказал, что жители Курортного района собрали более 200 комплектов теплой одежды – это варежки и носки, связанныесвоими руками. «Мы также привезли сюда очень большое количество писем от школьников. Они будут очень рады, когда послания доставят адресатам. Уверен, что в скромные минуты отдыха у военнослужащих будет возможность прочитать письма с родины и почувствовать поддержку, которую проявляют сегодня наши граждане», –сказал он, передавая праздничную почту.

По словам исполнительного секретаря Красносельского районного отделения партии Игоря Сомова, к акции присоединились жители всего района – от Красного села до Южно-Приморского берега. «Сложно сказать, сколько вещей удалось собрать. Из-за огромного количества участников акции мы сбились со счета уже на третий день. Люди откликнулись со всех сторон: и пенсионеры, и школьники. Я сам офицер запаса, прослуживший в армии двадцать пять лет, я прекрасно понимаю, в этой ситуации теплые вещи не только выполнят свое прямое предназначение, но и согреют душу солдат», –отметил он.

Секретарь Василеостровского районного отделения партии Галина Королева рассказала, что усилиями «василеостровцев» теплыми вещами удастся обеспечить пятьдесят человек. «Хочется сказать спасибо всем петербуржцам за ту помощь, которую они оказали. Приходили бабушки, приносили то, что связали сами, а люди, которые не умеют вязать,передавали изделия, купленные в магазинах, предварительно уточнив у нас, что именно необходимо», –сказала она.

Собранное в рамках акции жителями Московского района в региональную приёмную «Единой России» доставил исполнительный секретарь районного отделения партии Роман Афанасьев. Он отметил, что особых слов заслуживают жильцы дома по улице Варшавской, 19 – они подключились к акции всем домом.

Студенты Педагогического колледжа №1 имени Н.А.Некрасовав преддверии Дня защитника Отечестваподготовили поздравительные открытки для российских военнослужащих, находящихся на реабилитации в госпиталях. «Будем очень рады если им понравятся наши послания», – сказала, передавая почту, преподаватель колледжа Елена Зелинская.

Напомним, всероссийская партийная акция «Тепло для героя» в поддержку наших военнослужащих - участников специальной военной операциипроходит по всей стране. В преддверии Дня защитника Отечества любой желающий может передать на фронт тёплую одежду и поздравительные послания. В Петербурге центральная площадка сбора праздничных подарков –региональная общественная приёмная партии на Конногвардейском бульваре, д.4.Также в каждом районе города открыты свои пункты приёма вещей и почты для героев, их адреса и график работы можно уточнить в районных отделениях «Единой России».

В общественной приёмной партии уже началась сортировка комплектов теплой одежды и подготовка почты к отправке.Ожидается, что рейс с «теплом для героев» выедет из Северной столицы в зону СВО 20 февраля.