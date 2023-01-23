Вязаные свитера, шапки, носки и варежки: в Петербурге собирают теплые вещи для военнослужащих в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя»  

Отправить бойцам на фронт необходимые вещи, а также письма со словами поддержки можно через районные приемные партии до 23 февраля

В Петербурге в рамках всероссийской акции «Тепло для героя», которую «Единая Россия» запустила в январе, продолжается сбор теплых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Акция инициирована партийным проектом «Старшее поколение», и именно люди старших возрастных групп наиболее активно в ней участвуют.

«Серебряные» волонтерыи просто неравнодушные горожане приносят в пункты приема гуманитарной помощи, развернутые в общественных приемных «Единой России», вязаные свитера, носки, варежки и шапки. Вместе с посылками участники акции передают сладкие подарки, а также другие вещи, которые могут пригодиться ребятам на передовой.

«Я их всех люблю, я ими горжусь, желаю им Победы, здоровья и чтобы они вернулись быстрее», – сказала пенсионерка Людмила Васильевна, жительница Фрунзенского района. Она уже дважды приносила вещи в офис партии на Конногвардейском бульваре, и теперь передала бойцам к 23 февраля двадцать пар носков и двадцать шоколадок.

«Приходят мамы военнослужащих, и прямо так и объясняют: для меня все они – мои дети. Приносят вязаные вещи не конкретно своему сыну, а просто ребятам, которые там сейчас воюют и которых хочется согреть. Звонят и приходят женщины, у которых нет никого в зоне СВО, но они услышали, что мы собираем груз для военных, и хотят какое-то участие проявить и без слёз даже не могут говорить почему. В Петербурге много неравнодушных людей, и мы всем им благодарны, потому что вместе мы действительно можем сделать что-то стоящее, и нашим ребятам там, на западе, станет теплее», – рассказала сотрудник общественной приёмной «Единой России» Эльмира Аксяитова.

В приёмной партии уже 218 вязанных изделий и несколько десятков писем. Всё собранное в рамках акции «Тело для героя» направят в зону проведения спецоперации ко Дню защитника Отечества. «Простые искренние вещи придают сил, иименно сейчас важно объединиться и совершать добрые дела, делиться чем-то добрым и хорошим с теми, кто в тяжелейших условиях, вдали от своих близких решает непростые задачи и нуждается в поддержке», – рассказали организаторы акции.

Отправить российским военнослужащим на фронт тёплый подарок, в том числе связанный своими руками, а также письма со словами поддержки можно до 23 февраля. Почту и вещи принимают в офисе «Единой России» на Конногвардейском бульваре, д.4. А также впунктах сбора в районах города.