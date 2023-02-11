Первый Чемпионат России по спортивному программированию пройдет уже в 2023 году

Минспорта России включило спортивное программирование во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта, а также зафиксировало перечень дисциплин внутри этого направления, которым присвоены коды в реестре официальных видов спорта страны. Россия стала первой страной в мире, которая признала спортивное программирование официальным видом спорта. Его развитие теперь будет осуществляться на общероссийском уровне. Участники киберспортивной индустрии и экспертное сообщество уверены, что это решение поможет не только спорту, но и прорывному развитию ИТ-отрасли и формированию для нее кадрового резерва.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин подчеркнул, что это решение важно не только со спортивной точки зрения: «В современных реалиях, когда уровень развития ИТ-сферы напрямую определяет развитие экономики страны, спортивное программирование становится особенно важным. Его можно сравнить с военно-прикладными видами спорта, которые в свое время поддерживал ДОСААФ, – они всегда были больше, чем просто спорт. Поэтому мы собираемся активно поддерживать соревнования по спортивному программированию, разрабатывать необходимое отраслевое регулирование и заниматься популяризацией этого вида спорта», - сказал Антон Немкин.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, вида спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» так же включил в состав нового вида спорта такие дисциплины, как алгоритмическое и продуктовое программирование, программирование беспилотных авиационных систем, робототехники и систем информационной безопасности.

Весь предыдущий год Минцифры и Минспорта России работали над созданием нормативной базы для цифровых видов спорта, и в июне на площадке ПМЭФ-2022 глава Минцифры России Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития и популяризации нового вида спорта среди населения страны. Позднее, в ноябре 2022 года, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин был избран президентом Федерации спортивного программирования России, что также значительно сблизило позицию ведомств по вопросам развития спортивного программирования как нового интеллектуального вида спорта.

Стратегическими задачами ФСП, заметили в Минцифры России, должны стать развитие и популяризация спортивного программирования, проведение соревнований, разработка методологии, помощь в подготовке тренеров и спортсменов. На прошедшей в конце января конференции Федерации спортивного программирования, в которой приняли участие Максим Паршин, председатель правления ФСП Одес Байсултанов, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, а также представители 64 регионов РФ, было принято решение о внесении в Минспорта пакета документов для аккредитации Федерации как всероссийской организации, а также о проведении региональных отборочных соревнований в рамках Единого календарного плана Министерства спорта РФ. Кроме того, Федерация планирует провести в 2023 году не только региональные отборочные соревнования, но и Чемпионат России по спортивному программированию. На чемпионат пригласят спортсменов из других государств.

Одес Байсултанов подчеркнул, что это решение не только заслуженно признает спортивное программирование видом спорта, но и позволяет решить стратегически важные задачи. Их обсуждение Федерация проведет вместе с региональными отделениями в самое ближайшее время, рассказал председатель правления ФСП России.

Генеральный директор Академии киберспорта XP Владислав Воеводский напомнил, что в программировании давно используют соревновательные подходы для выявления наиболее способных разработчиков.

«Это направление постоянно развивалось, используя все возможности современных технологий. Включение спортивного программирования в список официальных видов спорта определенно даст серьезный импульс росту этого сегмента ИТ-индустрии в стране. Это позитивно повлияет и на самих разработчиков, дав им новую платформу для личного развития и демонстрации своих возможностей широкой публике или потенциальным работодателям. Кроме того, решение Минспорта поможет молодому поколению легче проходить этап «входа» в профессию разработчика или программиста», - подчеркнул Владислав Воеводский.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин заявил, что признание спортивного программирования официальным видом спорта России можно считать исторически значимым событием, так как уже в 2023 году это позволит ФСП проводить соревнования и чемпионаты по спортивному программированию как на общероссийском, так и на международном уровне.

«Как программистам, так и самой дисциплине это решение дает шанс выйти на глобальный уровень. Мы с коллегами из фонда «Цифровая долина Прикамья» уже подготовили к юбилею столицы региона проект киберолимпиады, которая объединит молодых российских и иностранных программистов. Уже весной начнутся отборочные туры, которые будут проходить онлайн, а осенью лучшие спортсмены встретятся на чемпионате в Перми. По опыту работы с молодым поколением российских ИТ-талантов мы уже точно знаем, как эффективно помогает развитию проектов спортивный азарт их участников. Более 80% школьников, участвующих в наших мероприятиях по спортивному программированию, потом выбирают профессию ИТ-специалиста и на всю жизнь получают заряд энергии и желание развивать ИТ-отрасль страны», - подчеркнул Антон Немкин.

Справочно

Федерация спортивного программирования продолжает активное расширение регионального представительства. В декабре 2022 года прошли учредительные собрания региональных отделений Федерации в 34 регионах. На территории двух субъектов создана Межрегиональная спортивная федерация.

Новые региональные отделения Федерации спортивного программирования созданы в таких регионах, Адыгея, Ингушетия, Коми, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чувашская республики, в Марий Эл и в Хакасии, в Ставропольском крае и Астраханской области и др. Также создана Межрегиональная федерация по Республике Крым и городу Севастополю.