Финансовым компания России разрешат выпускать дополнительные цифровые подписи

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который позволит участникам финансового рынка передоверять полномочия при использовании квалифицированной электронной подписи. Изменения будут внесены в Федеральный закон «Об электронной подписи». Пока в действующем законодательстве таких возможностей нет, что серьезно затрудняет развитие финансового сектора страны.

В Федеральном законе от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ положения о возможности передоверия для всех организаций, поднадзорных Банку России, отсутствуют. Кроме того, перечень участников финансового рынка, которым удостоверяющий центр Банка России выдает квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, не включает саморегулируемые организации в сфере финансового рынка и оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, хотя эти компании и организации также поднадзорны Центробанку.

По мнению отраслевых специалистов и парламентариев (законопроект ведут два думских комитета - по финансовому рынку и по информационной политике, информационным технологиям и связи), отсутствие механизма передоверия ставит этот сегмент экономики в неравные условия в сравнении с другими.

Законопроект № 216859-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" в части механизма передоверия участниками финансового рынка полномочий при использовании квалифицированной электронной подписи» позволит усовершенствовать регулирование в этом сегменте и легализовать возможности передоверия полномочий. В частности, за счет изменений, которые вносятся в статьи 172 и 175, он определяет механизм передоверия и приводит в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ процедуры нотариального заверения доверенности, выданной в порядке передоверия. Так же в проекте расширен субъектный состав финансовых организаций, которым удостоверяющий центр Банка России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи. Все изменения внесены в статьи 172 и 175 закона.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков подчеркнул, что для финансового сектора вопрос механизма передоверия полномочий при использовании квалифицированной электронной подписи более чем актуален. «Возможность передать право электронной подписи, например, заместителю руководителя финансовой организации позволит финансовым институтам оптимизировать свою деятельность и упростить документооборот. Наиболее востребованным законопроект станет для банков, имеющих сложную иерархическую структуру и непростые этапы согласования», - заявил господин Кабаков.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин уточнил, что предлагаемые изменения коснутся всех субъектов национальной платежной системы, и теперь лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, а также саморегулируемые организации так же смогут реализовать свои права в этой сфере.

«Этот законопроект – еще один шаг к устранению бюрократических препятствий, мешающих прорывному развитию финансовой отрасли страны. Казалось бы, законопроект регулирует совсем незначительные детали, но именно такие «мелочи» приводят к потере немалой части времени и усилий, которые финансисты могли бы потратить на развитие и запуск важных проектов. Ведь отсутствие возможности передоверия наряду с действующими положениями Федерального закона № 63-ФЗ о машиночитаемых доверенностях ограничивает финансовые структуры в возможности настраивать оптимальное ведение бизнеса и делопроизводства», - сказал Антон Немкин.

В Госдуме так же отметили, что законопроект полностью соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.