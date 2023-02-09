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Питерец.ру » Общество » В России могут создать реестр запрещенных компьютерных игр

В России могут создать реестр запрещенных компьютерных игр

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Опубликовал: Вадик Котов
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В России могут создать реестр запрещенных компьютерных игр

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям направила в правительство рекомендацию рассмотреть целесообразность создания электронного реестра запрещенных компьютерных игр, составленным по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов. Также комиссия рекомендовала правительству предусмотреть возможность выделения дополнительного бюджета на поддержку российских производителей игр патриотической направленности.

Забота о развитии подрастающего поколения является одним из приоритетов государственной политики России, напомнили в Комиссии, и государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Ключевым направлением в этой работе становится совершенствование законодательства, регулирующего вопросы информационной безопасности несовершеннолетних.

Именно поэтому помимо создания реестра разрешенных и запрещенных игр Комиссия предложила правительству рассмотреть вопрос установления требований к идентификации пользователей через российские системы идентификации и аутентификации. Это позволит обеспечить дополнительную безопасность пользователей, создать условия для профилактики и противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в интернете. Так же члены комиссии уверены, что производители и продавцы компьютерного оборудования должны позаботиться о предустановке российских программ «родительского контроля», соблюдать запрет о распространении среди детей запрещенной информационной продукции. Создание регламента анализа программного кода с целью выявления вредоносных программ и запрещенного контента, должно стать обязательным условием производства и продажи таких продуктов, убеждены члены Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Директор по развитию Академии киберспорта XP, совладелец и директор по развитию WARP Gaming, преподаватель курса по киберспорту в магистратуре РАНХиГС Глеб Кадомцев подчеркнул, что перед принятием жестких защитных мер от возможного негативного влияния зарубежных компьютерных игр необходимо закончить развитие собственного рынка, так как при отсутствии достойной по техническому уровню альтернативы введение ограничительного реестра может вызвать у молодого поколения негативные настроения.

«Сегодня в России идет интенсивная работа по созданию качественных игровых и киберспортивных продуктов с тем, чтобы создать полноценную альтернативу. Компании уровня VK уже развивают альтернативную отечественную площадку для игр и стриминга VK Play. Наша компания так же занимается подготовкой стриминговой платформы, которая предложит лучший функционал чем у зарубежных аналогов и куда более лояльные правила без жестких ограничений, которыми славятся западные площадки вроде Twitch. Кроме того, вопрос на концептуальном уровне явно еще недостаточно проработан, – те списки вредоносных игр, которые сегодня предлагаются для общественного обсуждения, чаще всего имеют соответствующую возрастную маркировку, и в большинстве своем представляют собой совершенно безвредные продукты. Хочу подчеркнуть, что российские ИТ-специалисты – одни из лучших в мире. Разработчики из нашей страны работают в компаниях по всему миру над самыми известными играми и другими цифровыми продуктами. И, если будет продолжена государственная программа их поддержки, даже многие из уехавших айтишников будут готовы вернуться и заняться развитием этого перспективного направления на Родине», - сказал Глеб Кадомцев.   

Руководитель отдела реализации проектов в сфере информационных и цифровых технологий АНО «Россия - страна возможностей» Марьям Карпова подчеркнула, что игровые технологии сильно шагнули вперед, и на сегодняшний день геймификация стала эффективным инструментом бизнеса, образования, искусства и социально значимых областей экономики.  

«Увлечение детей играми – это большой шаг навстречу к освоению востребованных навыков, а, значит, к личной и профессиональной самореализации. Безусловно, следует соблюдать баланс между увлечением играми и другими областями развития ребенка, и родители здесь могут стать не ограничителями в любимом деле, а проводниками к широкому спектру возможностей, в котором есть место и любимым играм ребенка. Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия - страна возможностей» позволяет ребятам увидеть в играх весь потенциал для саморазвития, попробовать себя в самых востребованных профессиях игровой индустрии и найти направление, которому захочется посвятить свое будущее. Реальные кейсы от игровых компаний и технологических корпораций помогают ребятам применить свои навыки, полученные в рамках увлечения играми и сформировать первое профессиональное портфолио», - рассказала Марьям Карпова.

Член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин напомнил, что решение Комиссии содержит так же рекомендацию законодательным органам субъектов Российской Федерации продолжить работу по подготовке законопроектов по обеспечению информационной безопасности детей, совершенствованию производства информационной продукции для детей и ее оборота.  

«Я абсолютно согласен с коллегами из профильной Комиссия Совета законодателей, что вопрос защиты наших детей от идеологических угроз, содержащихся в киберспортивных играх недружественных стран, крайне актуален. Возможно, стоит пересмотреть предлагаемые к внесению в реестр списки игр: мы все понимаем, что тот же «Тетрис» вряд ли может кому-то повредить, - главное, чтобы родители следили за тем, сколько времени ребенок проводит за компьютерными играми. Но то, что во многих игровых проектах более чем достаточно агрессивного и запрещенного контента тоже знает каждый, кто не понаслышке знаком с игровой индустрией. Российской ИТ-отрасли есть что предложить для поклонников игр уже сейчас», - подчеркнул Антон Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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