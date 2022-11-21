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Питерец.ру » Общество » Законопроект о защите традиционных ценностей готов ко второму чтению

Законопроект о защите традиционных ценностей готов ко второму чтению

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
ИТ-комитет рекомендовал законопроект о защите традиционных ценностей ко второму чтению

21 ноября на расширенном заседании Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ депутаты рассмотрели ряд поправок к законопроекту № 217471-8, который вносит изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в некоторые другие законодательные акты РФ. В результате дискуссии Комитет рекомендовал Государственной Думе принять во втором чтении законопроект, направленный на запрет пропаганды и оправдания нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, литературе и кино. Как сообщил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, рассмотрение поправок во втором и третьем чтении пройдет уже на этой неделе.

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также поправки в КоАП № 217471-8, предлагающие меры по защите информационного и социокультурного пространства России от такого рода пропаганды, собрал поддержку более 400 депутатов Государственной Думы России и был принят в первом чтении 27 октября. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних.

Ко второму чтению предусмотрен ряд поправок – в частности, планируется ввести запрет на пропаганду не только нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, но и смены пола. Также поправки предлагают включать подобные сайты в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а обязанностью РКН станет мониторинг интернета в поисках такой информации и запрет продажи товаров, содержащих запрещенные сведения. «Уже на этой неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законов во втором и окончательном третьем чтениях», — заявил Александр Хинштейн. В свою очередь, Комитет по государственному строительству и законодательству согласился с уточнениями и объяснениями и поддержал ко второму чтению корреспондирующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин уверен, что в законопроекте предусмотрены все возможные аспекты, а под его регулирование попадают все интернет-носители, площадки и веб-контент. «И это особенно важно в сегодняшних условиях, когда интернет в России стал особенно уязвимым полем сражения в гибридной войне, которая ведется против страны. Одно из основных направлений проекта «Цифровая Россия» - участие в работе по созданию максимально прочного защитного купола над российской интернет-средой. Мы все понимаем, что к вопросам национальной кибербезопасности сегодня относится и это направление - предотвращение пропаганды нетрадиционных ценностей, насилия и жестокого обращения с детьми, которые уже повсеместно признаны осознанными и враждебными действиями в информационной войне. Подготовленный и поддержанный практически всеми депутатами Госдумы законопроект позволит еще больше сконцентрироваться на создании безопасного для наших граждан информационного пространства», - сказал Антон Немкин.

При доработке проекта ко второму чтению некоторые фракции предложили вынести запрет такой информации в видеоиграх в отдельный блок поправок и уточнений. Обсуждению этого предложения была посвящена и часть расширенного заседания Комитета. Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что предложенные поправки не решают задачи, которые декларируют их авторы.

«Они предлагают регулировать сферу, которой де-юре не существует. Компьютерные игры косвенно упоминаются только в двух законах, причём в разных ипостасях. Надо ли законодательно регулировать компьютерные игры? Конечно. Но не в виде поправки к совершенно другому законопроекту», - подчеркнул парламентарий. Участники обсуждения договорились, что комитет вместе с Роскомнадзором и всеми заинтересованными сторонами проработают отдельную законодательную инициативу, направленную на определение компьютерных игр как отдельной сущности интернет-среды, а также на их регулирование и маркировку.

Работа над законопроектом соответствует требованиям указа Президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

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