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Подготовка новых мер поддержки российских айтишников и ИТ-компаний

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Опубликовал: Вадик Котов
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Менее 10% айтишников планируют переезд или релокацию в 2023 году

Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опубликовал результаты интернет-опроса российских ИТ-специалистов, согласно которому менее 10% опрошенных планируют переезд или релокацию в 2023 году, а около 60% респондентов ожидают технологического подъема в России уже в ближайшем будущем. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин сообщил, что сейчас идет работа по подготовке новых мер поддержки российских айтишников и ИТ-компаний.

Представители ИТ-рынка России и профильных органов власти подтвердили, что опрос ВШЭ отражает актуальную ситуацию и дает почву для планирования мер поддержки отрасли на 2023 год. Данные интернет-опроса показывают, что 40% ИТ-специалистов связывают возможность технологического рывка в развитии отрасли именно с уходом с российского рынка некоторых зарубежных компаний. Более 60% опрошенных назвали появление новых российских цифровых продуктов, сервисов и услуг «положительным ожиданием», которое российские ИТ-компании оправдывают. В прорывное повышение квалификации российских ИТ-специалистов при поддержке государства верят 39,6%, а в возможность импортозамещения и достижения цифрового суверенитета – 35,9%.

По словам члена комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, вся информация об изменениях на рынке труда в ИТ-сфере и о движении трудовых ресурсов была внимательно изучена. Информация, полученная экспертами ИТ-отрасли, говорит о том, что уехавшие ИТ-специалисты делятся на две принципиально различные группы. Айтишники, работавшие в иностранных ИТ-проектах или в российских проектах, ориентированных на западного потребителя, уехали со своими юрлицами, стараясь сохранить работу и уровень жизни. Но большая часть релокантов, которая составляет около 80%, относится к другой категории: они не захотели работать в условиях неопределенности и риска мобилизации и покинули страну, не имея конкретного плана и даже представления о возможностях для ИТ-специалиста в другой стране.

«Их возвращение весьма реально, и это – одна из задач, которая стоит сейчас перед нами. При стабилизации ситуации или снижении рисков, когда они увидят, что дома у них есть условия для работы, и нет причин для страхов, мы сможем вернуть их», - подчеркнул парламентарий.

При этом приоритетной для российского государства все же стала защита интересов тех, кто не уезжал и сейчас составляет основу российской ИТ-индустрии. Именно эти ИТ-специалисты сегодня являются главным интеллектуальным активом, и уже сейчас они решают задачи по обеспечению информационной безопасности, импортозамещению и созданию современной конкурентной экономики.

Характеризуя поддержку государства, Антон Немкин подчеркнул, что эти меры работают и привел в пример реализацию программы льготной ипотеки для айтишников. Он также сообщил, что рассматривается еще ряд мер для поддержки ИТ-отрасли страны.

«Программа пользуется большим спросом: к началу января 2023 года такие кредиты получили более 6 тысяч сотрудников ИТ-компаний на общую сумму в 55 млрд рублей, а средняя процентная ставка составила 4,1% годовых. В 2023 году число ИТ-компаний, сотрудникам которых доступна ипотека, выросло в два раза. Новые упрощенные правила позволяют получить льготные кредиты сотрудникам всех аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний, их в реестре - около 20 тысяч. Так что по итогам 2023 года цифры будут значительно больше», - заметил Антон Немкин.

Также он напомнил, что в конце 2022 года был одобрен и подготовленный им с соавторами законопроект, который устраняет запреты на привлечение частных инвестиций в проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере высоких технологий. Летом того же года были приняты поправки части второй Налогового кодекса Российской Федерации, благодаря которым налог на прибыль ИТ-компаний составляет 0% до 31 декабря 2024, а тарифы страховых взносов в 7,6% распространены и на тех, кто получает доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО. Кроме того, с 90% до 70% снижен порог дохода от ИТ-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы.

Директор одного из крупнейших частных технопарков России Morion Digital, входящего в группу А+ Национального рейтинга технопарков России в 2020, 2021 и 2022 годах, Оскар Ягафаров сообщил, что по итогам 2022 года ни один из резидентов технопарка не покинул страну.

«По сравнению с концом 2021 года в прошлом году количество резидентов Morion Digital выросло более, чем на 19%, - с 42 до 50 компаний. Все высокотехнологичные компании, которые у нас работают, сходятся во мнении, что государственные меры поддержки отрасли принесли свои результаты, а большая часть ИТ решений от иностранных компаний уже замещена российскими разработчиками. На мой взгляд, это - лучшее свидетельство того, что программа импортозамещения выполняется, и один из стимулов для наших айтишников не покидать страну. Тем не менее, есть еще некоторые моменты, где государство могло бы помочь развитию отрасли. Во-первых, необходимо помогать созданию коммуникационных площадок, на которых разработчики получат широкий доступ к закупкам крупных государственных и частных компаний страны. Это могут быть цифровые площадки в формате ИТ-маркетплейсов, а также технопарки. Всему профессиональному сообществу необходимо поработать над повышением уровня доверия крупных заказчиков ИТ-продуктов к отечественным разработчикам. Во-вторых, предлагаю рассмотреть возможность субсидирования аренды помещений в технопарках для ИТ-стартапов, а также компаний малого и среднего предпринимательства – по аналогии с тем, как Минэкономразвития России поддерживает МСП в других отраслях экономики. Ведь именно в таких пространствах молодые команды получают доступ к специализированной инфраструктуре и системную поддержку для прорывного развития», - заявил Оскар Ягафаров.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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